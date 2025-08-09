Main Menu

  • Una: हाईवे पर 2 हादसे, यू-टर्न पर भिड़ी 3 गाड़ियां, बसाल में ट्रक-कार के बीच टक्कर

Edited By Vijay, Updated: 09 Aug, 2025 04:15 PM

ऊना जिले में मैहतपुर–अम्ब हाईवे पर दो अलग-अलग स्थानों पर सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि दाेनाें हादसाें में काेई जानी नुक्सान नहीं हुआ....

ऊना (सुरेन्द्र): ऊना जिले में मैहतपुर–अम्ब हाईवे पर दो अलग-अलग स्थानों पर सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि दाेनाें हादसाें में काेई जानी नुक्सान नहीं हुआ और वाहन सवारों को हल्की चोटें आईं हैं। पहली घटना ऊना–मैहतपुर मार्ग पर रेलवे फ्लाईओवर के पास शुक्रवार देर रात्रि हुई। जानकारी के अनुसार खतरनाक यू-टर्न कट पर अचानक ब्रेक लगने के बाद एक के बाद एक तीन वाहन आपस में टकरा गए। 
टक्कर इतनी जाेरदार थी कि एक गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई, जबकि अन्य वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह दब गए। हादसे में शामिल गाड़ियों में एक बोलेरो और दो अन्य कारें थीं। सौभाग्य से सभी कारों के एयरबैग समय रहते खुल गए, जिससे सवारों की जान बच गई और गंभीर चोट से बचाव हुआ।
दुर्घटना के बाद मौके पर लंबा जाम लग गया। राहगीर और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस टीम ने तुरंत पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल किया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह हादसा यू-टर्न कट के खतरनाक मोड़ के कारण हुआ।

दूसरी दुर्घटना शनिवार काे झलेड़ा–अम्ब रोड पर बसाल गांव के पास हुई। यहां एक ट्रक और कार के बीच टक्कर हो गई। इस टक्कर में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के चलते कुछ देर तक इस मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, लेकिन बाद में दोनों पक्षाें में आपसी समझौता हाे गया और मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा।

