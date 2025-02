Shimla: पुलिस की नशाखोरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, स्मैक व चरस के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार

मिशन क्लीन के तहत शिमला पुलिस की चल रही मुहिम के तहत पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए स्मैक और चरस के साथ 7 आरोपियों को धर दबोचा है, जिसमें नेपाली मूल का एक व्यक्ति भी शामिल है।

शिमला (संतोष): मिशन क्लीन के तहत शिमला पुलिस की चल रही मुहिम के तहत पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए स्मैक और चरस के साथ 7 आरोपियों को धर दबोचा है, जिसमें नेपाली मूल का एक व्यक्ति भी शामिल है। शिमला पुलिस ने इस वर्ष पहली बार स्मैक का मामला भी पकड़ा है, जिसमें आरोपी न केवल स्मैक ला रहा था, अपितु कोडिन फास्फेट व ट्राइप्रोलिडिन हाईड्रोक्लोराइड भी लेकर आ रहा था। लोगों की जनभागिता और शिमला पुलिस के नैटवर्क तथा आधुनिक उपकरणों के प्रयोग से शिमला पुलिस ने न केवल नशाखोरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, अपितु ड्रग पैडलरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है।

स्मैक, कोडिन फास्फेट व ट्राइप्रोलिडिन हाईड्रोक्लोराइड के साथ युवक काबू

कुपवी पुलिस थाना के तहत पुलिस ने मीनस पुल के पास नाकाबंदी के दौरान एक युवक को 2.07 ग्राम स्मैक और कोडिन फास्फेट और ट्राइप्रोलिडिन हाइड्रोक्लोराइड की 100 मिलीलीटर की एक बोतल के साथ धर दबोचा है। पुलिस थाना कुपवी के एएसआई सत प्रकाश की अगुवाई में यहां पर बुधवार मध्यरात्रि नाका लगाया हुआ था और मध्यरात्रि करीब 2 बजे मीनस पुल के पास नाकाबंदी के दौरान ऋषभ कुमार पुत्र सूरज सिंह निवासी गांव कलारा डाकघर व तहसील नेरवा के पास से यह सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 22 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

सुन्नी पुलिस ने एक वाहन में चरस के साथ दबोचे 3 युवक

सुन्नी पुलिस थाना की टीम ने गश्त के दौरान मुगना के पास बड़ा मोड़ के पास एक वाहन (एचपी 09सी-1826) में सवार 3 युवकों अनीष कुमार (27) पुत्र राकेश कुमार निवासी गांव भरांडी डाकघर कोटी तहसील जुन्गा, साहिल कुमार (23) पुत्र देविंद्र कुमार निवासी गांव भरांडी और राहुल (24) पुत्र गांव नेहरा डाकघर कोटी तहसील जुन्गा के कब्जे से 26 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 29 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

छोटा शिमला पुलिस ने चिट्टे संग धरा व्यक्ति

छोटा शिमला पुलिस थाना की टीम ने गश्त के दौरान गौरव सिंह (29) पुत्र राम सिंह निवासी मकान नंबर-8 नजदीक गुरुद्वारा गद्दीखाना पुराना बस अड्डे की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 4.42 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को नोटिस थमाया गया है और पुलिस इसके लिंक खंगालने में जुट गई है।

ठियोग पुलिस ने नेपाली मूल के ढाबा संचालक से पकड़ी चरस

ठियोग पुलिस थाना की टीम ने गश्त के दौरान नानी गांव के पास खुला मोड़ पर एक ढाबा संचालक को चरस संग धर दबोचा है। पुलिस ने यहां ढाबे में दबिश दी तो वहां पर ढाबा संचालक संतोष कुमार पुत्र पूर्ण चंद निवासी गांव गौड़ा तहसील लिबांग जिला रोलपा आंचला राप्टी ओडा नंबर-4 नेपाल हाल रिहायश मतियाणा के कब्जे से 17.64 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

चौपाल में 342 ग्राम चरस संग व्यक्ति दबोचा

चौपाल पुलिस थाना के तहत पुलिस ने गश्त के दौरान रियूणी स्थित एक ढाबे से एक व्यक्ति को चरस संग धर दबोचा है। पुलिस की एक टीम गश्त पर निकली हुई थी और जब यह टीम रियूणी पहुंची तो यहां पर ढाबा संचालक सुरेश कुमार नेगी (49) पुत्र स्व. राम लाल निवासी गांव चिला डाकघर खगना तहसील चौपाल के कब्जे से पुलिस ने 342.680 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा-20 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होंगे नशाखोर : गांधी

एसपी शिमला संजीव गांधी ने कहा कि जिला में नशाखोर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पुलिस का मजबूत नैटवर्क, लोगों की जनसहभागिता और साइबर सैल की टीम की मदद से नशाखोरों व ड्रग पैडलरों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पैडलर चाहे कोई भी हथकंडे क्यों न अपना लें, पुलिस हमेशा ही इनसे दो कदम आगे रहेगी।

