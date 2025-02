Shimla: NH-5 पर कार सवार 2 लोगों से पकड़ा था 42.43 ग्राम चिट्टा, पुलिस ने 3 और आरोपी किए गिरफ्तार

पुलिस थाना रामपुर के तहत चिट्टा तस्करी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 आराेपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनसे पूछताछ के आधार पर ये गिरफ्तारियां की गई हैं। मामले में अब 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

जानकारी के अनुसार पुलिस थाना रामपुर की विशेष दल की टीम ने बीते दिनों राष्ट्रीय उच्च मार्ग-05 पर भैरा खड्ड में यातायात चैकिंग के दौरान एक आल्टो कार (एचपी 92-1485) में सवार रोहिताश (27) पुत्र सुरेश कुमार निवासी गांव तांगलिंग, डाकघर शौंगठोंग, तहसील कल्पा व जिला किन्नौर और राकेश कुमार (37) पुत्र उतम राम निवासी गांव कलाया, डाकघर खरगा, तहसील निरमंड व जिला कुल्लू के कब्जे से 42.43 ग्राम चिट्टा बरामद किया था।

दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनसे गहन पूछताछ करते हुए जांच को आगे बढ़ाया। अब पुलिस ने इस मामले में सतीश कुमार (34) पुत्र राम लाल निवासी गांव चाटी, डाकघर रामपुर बुशहर, तहसील निरमंड व जिला कुल्लू, मोहिन्द्र सिंह (24) पुत्र सुन्दर सिहं निवासी गांव आनस, डाकघर नित्थर, तहसील निरमंड व जिला कुल्लू और रजनीश (26) पुत्र हेम राज निवासी गांव खनेवली, डाकघर देवनगर, तहसील रामपुर व जिला शिमला को गिरफ्तार किया है।

एसडीपीओ रामपुर नरेश शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले से जुड़े अन्य आरोपियों के बारे में भी जांच की जा रही है। अभियोग में अन्वेषण जारी है। उन्होंने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ रामपुर पुलिस कड़ी कार्रवाई अमल में ला रही है।

