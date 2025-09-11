Chamba: पठानकोट-चम्बा-भरमौर NH पर हादसा, धुंध में नहीं दिखी टूटी सड़क, बाइक समेत खाई में गिरे 2 युवक

पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच पर बैली के समीप एक बाइक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक जख्मी हुए हैं।

तुनुहट्टी (संजय): पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच पर बैली के समीप एक बाइक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक जख्मी हुए हैं। जानकारी के अनुसार वीरवार सुबह 2 युवक बाइक पर पठानकोट से सलूणी के लिए रवाना हुए और जब वे बैली के समीप पहुंचे तो सामने बारिश के कारण कुछ दिन पहले क्षतिग्रस्त हुई सड़क पर धुंध होने के कारण अंदाजा नहीं लग पाया, जिसके कारण दाेनाें युवक बाइक सहित खाई में जा गिरे। गनीमत रही कि इस हादसे में दोनों युवकों को मामूली चोटें आईं।

घटना के कुछ समय बाद खाई में गिरे दोनों युवक जैसे-तैसे करके सड़क तक पहुंचे। धुंध होने के कारण सड़क पर वाहनों का आवागमन कम होने के कारण इस घटना का लोगों को पता नहीं चल पाया, लेकिन धुंध हटते ही सड़क पर लोगों का आवागमन शुरू हुआ तो घटना का पता चला। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से खाई में गिरी बाइक को बाहर निकाला गया।

बता दें कि बीते दिनों भरी बारिश के कारण पठानकोट-भरमौर मार्ग पर कई जगहों से सड़क क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसके बाद कई जगहों पर विभाग द्वारा सड़क के दोनों और मिट्टी के ढेर लगा दिए गए हैं, लेकिन बैली के समीप कुछ दिन पहले भारी बारिश के कारण सड़क का एक हिस्सा क्रैश बैरियर सहित टूट कर खाई में जा गिरा था। विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त हुई सड़क के दोनों और न तो कोई सूचना लिखे बोर्ड को स्थापित किया गया है और न ही यहां वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर कोई कदम उठाए गए हैं। इस जगह पर मोड़ होने के कारण आए दिन दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। इससे पहले भी डगोह के समीप एक मोड़ पर क्षतिग्रस्त हुई सड़क से एक बाइक गहरी खाई में जा गिरी थी। इस घटना में एक व्यक्ति और उसकी छोटी बच्ची को चोटें आईं थीं।

