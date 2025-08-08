Chamba: शक्ति माता मंदिर भटमोआ में 3 दानपात्रों से नकदी व पीतल के बर्तन ले उड़े चोर

विधानसभा क्षेत्र चुराह में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। शातिर अब भगवान के घर में भी डाका डालने से नहीं कतरा रहे हैं।

तीसा (सुभान दीन): विधानसभा क्षेत्र चुराह में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। शातिर अब भगवान के घर में भी डाका डालने से नहीं कतरा रहे हैं। ऐसी ही एक वारदात चुराह क्षेत्र के ऐतिहासिक शक्ति माता मंदिर भटमोआ में सामने आई। यहां 3 मंदिर हैं और तीनों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। यही नहीं, मुख्य द्वार पर लगे 2 ताले भी तोड़े हैं। तीनो मंदिरों के ताले तोड़कर उनमें रखे 3 दानपात्रों पर हाथ साफ किया गया है। मंदिर के कार्यक्रम के लिए रखी गई पीतल की 50 थालियां भी गायब हैं। इसके साथ ही एक बड़ा पीतल के बर्तन (बलटोई) भी चोर ले गए हैं। चोरी की घटना वीरवार रात को हुई।

जब लोग शुक्रवार को मंदिर पहुंचे तो मुख्य गेट खुला हुआ पाया, जिसके बाद मंदिरों के द्वार देखे तो वे भी खुले हुए थे, लेकिन जब मंदिरों के अंदर देखा को उनके होश उड़ गए क्योंकि दानपात्रों को तोड़ दिया गया था। वहीं बताया जा रहा है कि इन दानपात्रों को साल में एक बार मंदिर के कार्य के लिए ही खोला जाता है। वहीं क्षेत्र में चोरी की बात आग की तरह फैल गई, जिसके बाद सैंकड़ों लोग मंदिर पहुंचे। मंदिर के आसपास खोजबीन की लेकिन कोई चीज वहां नहीं मिली। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल का जायजा लिया गया। वहीं ग्राम पंचायत प्रधान विपिन कुमार व बीडीसी उपाध्यक्ष दुनी चंद ने बताया कि क्षेत्र में पहले भी चोरी की घटनाएं हुई हैं लेकिन इस तरह से मंदिर स्थल से चोरी होना काफी शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद लोग काफी सहम गए हैं। उन्होंने पुलिस से त्वरित कार्रवाई कर चोरों को पकड़ने की मांग की है। एसडीपीओ सलूणी रंजन शर्मा ने कहा कि मंदिर में चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया है। पुलिस द्वारा गहनता से जांच-पड़ताल की जा रही है।