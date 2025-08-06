Chamba: बादल फटने से पांगी के खन्नाटू नाले का बढ़ा जलस्तर, मलबे में तबदील हुए खेत

Edited By Vijay, Updated: 06 Aug, 2025 04:13 PM
जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी की शौर पंचायत के खन्नाटू नाले में बादल फटने से किसानों काे नुक्सान हुआ है।
पांगी (रंजना): जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी की शौर पंचायत के खन्नाटू नाले में बादल फटने से किसानों काे नुक्सान हुआ है। मंगलवार रात को बादल फटने के बाद शौर पंचायत के साथ लगते नाले में अचानक जलस्तर बढ़ गया। देखते ही देखते पानी के साथ दलदल और भारी पत्थर किसानों के खेतों तक पहुंच गए। इस प्राकृतिक आपदा से किसानों को भारी नुक्सान उठाना पड़ा है। सबसे ज्यादा नुक्सान शौर पंचायत के खेलुई गांव में हुआ है। यहां के किसानों और बागवानों की सेब की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। बागवानों के बगीचों में दलदल भर गई है वहीं सैंकड़ों सेब के पेड़ पूरी तरह से टूट गए हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए तहसीलदार पांगी शांता कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पंचायत प्रधान दमयंती भारद्वाज द्वारा दी गई, जिसके बाद प्रशासन की ओर से पटवारी को मौके पर भेजा गया है। उन्होंने बताया कि नुक्सान का आकलन किया जा रहा है। वहीं इस आपदा में प्रभावित हुए किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।