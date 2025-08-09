Main Menu

  • Chamba: 12 अगस्त को रोजगार कार्यालय में आयोजित होगा कैंपस इंटरव्यू, भरे जाएंगे इतने पद

Edited By Jyoti M, Updated: 09 Aug, 2025 10:06 AM

चम्बा। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला और पुरुष वर्ग के लिए 12 अगस्त को रोजगार कार्यालय बालू चंबा में एसबीआई लाइफ इन्शुरन्स द्वारा उत्कर्ष स्कीम के तहत डेवलपमेंट मैनेजर के 8 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि उक्त पद के लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन और आयु सीमा सामान्य वर्ग के 45 और भूतपूर्वक सैनिकों के लिए 35 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है।

उन्होंने यह भी बताया कि कैम्पस इंटरव्यू में चयनित उम्मीदवारों को मासिक वेतन 18 से 15 हज़ार रखा गया है। रोजगार अधिकारी ने बताया कि जॉब लोकेशन ज़िला चम्बा चिन्हित है। उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व बायोडाटा के साथ निर्धारित तिथि और स्थान पर प्रातः 10:00 बजे उपस्थित हो जाए।

 

