VIDEO: ‘भारत गौरव’ ट्रेन से आप भी कर सकते हैं 6 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, Train में खाने और रहने का होगा इंतजाम

Edited By Swati Sharma, Updated: 14 Apr, 2026 03:38 PM
Bihar News : IRCTC द्वारा 11 मई 2026 से ‘भारत गौरव’ पर्यटक ट्रेन की शुरुआत की जा रही है, जो श्रद्धालुओं को 6 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन कराएगी। बक्सर समेत कई स्टेशनों से यात्री इस 12 दिन की yatra यात्रा में शामिल हो सकेंगे। पैकेज में ठहरने, भोजन और परिवहन की सुविधा शामिल है।