Chamba: लूणा में हाईड्रो पावर प्रोजैक्ट प्रबंधन के खिलाफ स्थानीय युवाओं की नारेबाजी, जानें क्या है मामला

पठानकोट-भरमौर एनएच पर लूणा पुल के समीप चिरचिंड हाईड्रो पावर प्रोजैक्ट 5 मैगावाट द्वारा पंचायत में हाजिर न होने पर स्थानीय लोगों व युवक मंडल ने आक्रोश जताया है।

भरमौर (उत्तम): पठानकोट-भरमौर एनएच पर लूणा पुल के समीप चिरचिंड हाईड्रो पावर प्रोजैक्ट 5 मैगावाट द्वारा पंचायत में हाजिर न होने पर स्थानीय लोगों व युवक मंडल ने आक्रोश जताया है। इस दौरान कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। स्थानीय लोगों व युवक मंडल ने चिरचिंड हाईड्रो पावर प्रोजैक्ट की मैनेजमैंट पर बार-बार पंचायत के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। युवक मंडल प्रधान कमलेश कुमार शर्मा का कहना है कि स्थानीय लोगों की अनदेखी कर प्रबंधन बाहरी लोगों को प्रोजैक्ट में नौकरी दे रहा है, जबकि स्थानीय बेरोजगार युवाओं की अनदेखी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि बार-बार सूचना देने के बावजूद भी कंपनी प्रबंधन की ओर से पंचायत के आदेशों की अवहेलना की गई है। इसलिए युवाओं ने 25 जनवरी तक परियोजना प्रबंधन द्वारा पंचायत में हाजिर न होने की शर्त पर कंपनी के बाहर लूणा पुल के पास धरना-प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम भरमौर व पुलिस थाना भरमौर को अवगत करवाया था कि अगर 25 जनवरी तक परियोजना प्रबंधन उनकी बात को सुनने के लिए पंचायत में हाजिर नहीं होता है तो अगला कदम कंपनी प्रबंधन के खिलाफ धरना व प्रदर्शन होगा।

