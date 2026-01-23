Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: कांगड़ा में यूपी के युवक ने उठाया खाैफनाक कदम, किराए के कमरे में ऐसे गले लगाई माैत

Himachal: कांगड़ा में यूपी के युवक ने उठाया खाैफनाक कदम, किराए के कमरे में ऐसे गले लगाई माैत

Edited By Vijay, Updated: 23 Jan, 2026 04:05 PM

youth of up commits suicide

कांगड़ा जिले में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक 24 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान आजम अली पुत्र मोहम्मद यासिन के रूप में हुई है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर की तहसील आली गंज का रहने वाला था।

कांगड़ा (कालड़ा): कांगड़ा जिले में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक 24 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान आजम अली पुत्र मोहम्मद यासिन के रूप में हुई है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर की तहसील आली गंज का रहने वाला था। डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने इस घटना की पुष्टि की है।

जानकारी के अनुसार आजम अली कांगड़ा के तरसूह इलाके में एक किराए के कमरे में रहता था। पुलिस ने स्थानीय पंचायत प्रधान को बुलाकर जब कमरे की तलाशी ली तो युवक का शव पंखे के हुक से लोहे की चेन के सहारे लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर उसका निरीक्षण किया, जिसमें शरीर पर किसी भी प्रकार की बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए। मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है।

पुलिस ने मृतक के सगे भाई मोहम्मद दानिश, चचेरे भाई हासिम और तरसूह ग्राम पंचायत के प्रधान के बयान दर्ज किए हैं। पूछताछ के दौरान मृतक के परिजनों ने स्पष्ट किया है कि उन्हें आजम की मौत को लेकर किसी भी व्यक्ति पर कोई संदेह नहीं है।

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी अंकित शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है ताकि यह पता चल सके कि युवक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!