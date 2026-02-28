Main Menu

  • कांगड़ा में भयानक हादसा, गलत दिशा से आई कार ने स्कूटी को मारी टक्कर...मां की मौके पर मौत; बेटा घायल

Edited By Swati Sharma, Updated: 28 Feb, 2026 06:41 PM

woman killed in horrific accident in kangra son injured

Kangra Road Accident: कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थित कंडी क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां एक तेज रफ्तार कार ने गलत दिशा से आकर स्कूटी सवार मां-बेटे को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 58 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है।

दूर जाकर गिरी महिला

जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान दुर्गेश देवी (58), निवासी दाड़नू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दुर्गेश देवी अपने बेटे के साथ स्कूटी पर सवार होकर धर्मशाला की ओर जा रही थीं। जैसे ही वे कंडी के समीप पहुंचे, विपरीत दिशा से आ रही हरियाणा नंबर की एक कार ने उनकी स्कूटी को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला स्कूटी से दूर जा गिरीं। हादसे के समय कार में दो युवक और दो युवतियां सवार थीं। स्थानीय लोगों ने तुरंत एंबुलेंस को सूचना दी और मां-बेटे को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दुर्गेश देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं, उनके बेटे का उपचार चल रहा है। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है और चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं (लापरवाही और गैर-इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि क्या चालक नशे की हालत में था।

स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी

इस दुर्घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। निवासियों का कहना है कि कंडी मार्ग पर बाहरी राज्यों के वाहन चालक अक्सर तेज रफ्तार और 'रॉन्ग साइड' ड्राइविंग करते हैं, जिससे आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर गति सीमा (स्पीड लिमिट) की निगरानी करने और पुलिस गश्त बढ़ाने की कड़ी मांग की है।

पुलिस की चेतावनी

धर्मशाला में हाल के दिनों में बढ़ी सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। गलत दिशा में वाहन चलाने जैसी जानलेवा हरकतों से बचें और तेज रफ्तार पर नियंत्रण रखें।

प्रदेश से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए हमारे WhatsApp group को Join करें  
 

