Bilaspur: नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चरस की खेप के साथ मोहाली का युवक गिरफ्तार

जिला बिलासपुर पुलिस की स्पैशल डिटैक्शन टीम द्वारा नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान में एक ओर कड़ी जुड़ गई है। टीम ने आरटीओ बैरियर गरामौड़ा के पास मोहाली के एक युवक को चरस के साथ पकड़ा है।

स्वारघाट (रोहित): जिला बिलासपुर पुलिस की स्पैशल डिटैक्शन टीम द्वारा नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान में एक ओर कड़ी जुड़ गई है। टीम ने आरटीओ बैरियर गरामौड़ा के पास मोहाली के एक युवक को चरस के साथ पकड़ा है। इस संबंध में पुलिस थाना स्वारघाट में आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी युवक की पहचान संदीप सिंह (30) पुत्र बहादुर सिंह निवासी मकान नंबर-72 एसएए नगर मोहाली चंडीगढ़ के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार स्पैशल डिटैक्शन टीम ने हैड कांस्टेबल आशु वर्मा की अगुवाई में कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर नाका लगाया था और फोरलेन से गुजरने वाले संदिग्ध वाहनों की चैकिंग की जा रही थी। इस दौरान बिलासपुर की तरफ से एक ऑल्टो कार तेज गति से आई, जिसे टीम द्वारा नाके पर रुकने का इशारा किया गया, लेकिन कार चालक रुकने की बजाय कार को तेज गति से भगाकर कीरतपुर की तरफ ले जाने लगा। इस दौरान टीम ने आरटीओ बैरियर गरामौड़ा तक इस कार का पीछा किया।

कार जब आरटीओ बैरियर के पास रुकी तो उसमें से एक युवक हाथ में पार्सल की तरह सामान लेकर बाहर निकला और पैदल भागने लगा, जिसे टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पीछा करके दबोच लिया। जब इस पार्सलनुमा बैग को खोला गया तो, इसमें बड़ी मात्रा में चरस बरामद हुई, जोकि वजन करने पर 1 किलो 84.5 ग्राम पाई गई। टीम ने तुरंत युवक को गिरफ्तार कर लिया और आवश्यक कार्रवाई करने के बाद पुलिस थाना स्वारघाट की टीम को सौंप दिया। मामले की पुष्टि डीएसपी हैडक्वार्टर मदन धीमान ने की है।

बता दें कि बिलासपुर पुलिस की स्पैशल डिटैक्शन टीम एक के बाद एक नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। टीम ने गत अप्रैल माह में चिट्टे की इस साल की सबसे बड़ी खेप पकड़ी थी तो, वहीं 7 मई को भी इस टीम ने थापना के पास हरियाणा के 3 युवकों से 1 किलो 488 ग्राम चरस की बड़ी खेप पकड़ी थी।

