Kangra: बुजुर्ग महिला का संदिग्ध परिस्थितयों में शव बरामद, बेटा-बहू मौके से फरार, हत्या का मामला दर्ज

देहरा (राजीव शर्मा): पुलिस चौकी रानीताल के अंतर्गत भंगवार पंचायत के बांध गांव में एक घर में बृजुर्ग महिला का संदिग्ध परिस्थितयों में शव बरामद हुआ है। मृतका की पहचान मुन्नी देवी (65) पत्नी राम सिंह निवासी गांव सुजानपुर बरेली उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह महिला अपने बिस्तर पर मृत पाई गई। मृतका के गले पर निशान पाए गए हैं, जिससे प्रतीत हो रहा है कि उसकी हत्या की गई है। वहीं घटना के बाद से मृतका का बेटा नेकपाल उर्फ कालू, बहू और 2 बेटों सहित मौके से फरार हो गए हैं। नेक पाल का एक बेटा 8 साल और दूसरा बेटा डेढ़ साल का बताया जा रहा है। वारदात की जानकारी मिलने पर हरिपुर और रानीताल पुलिस की टीमें व डीएसपी देहरा अनिल कुमार भी मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि मुन्नी देवी पिछले 25 वर्षों से रानीताल पुलिस चौकी के समीप किराए के मकान में अपने बेटे और बहू के साथ रह रही थी। घटना के बाद फरार हुए मृतका के बेटे और बहू की पुलिस तलाश कर रही है। मृतका का बेटे नेकपाल रानीताल में रेहड़ी पर फास्ट फूड का काम करता था।

साढ़े 4 माह पहले इसी परिवार की 2 मासूम बच्चियों की हुई थी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

गौरतलब है कि 21 अगस्त, 2024 को आरोपी की 2 मासूम बच्चियों अंशिका (3), खुशी (7) की खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जबकि उसकी पत्नी की हालत भी गंभीर थी, जिसके चलते उसे भी टांडा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि बच्चियों के पिता नेक पाल उर्फ कालू को कुछ नहीं हुआ था। साढ़े 4 माह बीत जाने पर भी अभी इन दोनों मासूम बच्चियों आंशिका और खुशी की मौत पहेली बनी हुई है। उस समय पुलिस ने खाने के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे थे, लेकिन मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। वहीं पुलिस के अनुसार खाने के सैंपल जो भेजे थे अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे कुछ कहा जा सकता है।

स्थानीय निवासी बोले-दोषियों को मिले सख्त सजा

साढ़े 4 महीने पहले दो बच्चियों की मौत और अब दादी मुन्नी देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है। पहले बच्चियों की मौत और अब महिला की मौत ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन को इस मामले में जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।

क्या कहते हैं डीएसपी देहरा

डीएसपी देहरा अनिल कुमार ने बताया कि रानीताल पुलिस को सुबह 6:45 बजे सूचना मिली कि रानीताल के बांध गांव में किराए के मकान में रह रही एक प्रवासी महिला कमरे में मृत पड़ी है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लेकर उसका निरीक्षण किया तो गले पर निशान पाए गए, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसकी हत्या की गई है। फौरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया था, जिसने निरीक्षण करके साक्ष्य अपने कब्जे में ले लिए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए टांडा अस्पताल ले जाया गया है। वहीं मृतका के बेटे और बहू की तलाश के लिए टीम गठित की गई है। पुलिस द्वारा हत्या का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है।

