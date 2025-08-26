Main Menu

Shimla: सतलुज नदी में सिल्ट की मात्रा बढ़ी, नाथपा झाकड़ी डैम से रात 9 बजे छोड़ा जाएगा पानी

Edited By Vijay, Updated: 26 Aug, 2025 08:09 PM

सतलुज नदी में सिल्ट (गाद) की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसे में नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना से पानी छोड़ जाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान परियोजना में बिजली का निर्माण भी बंद हो सकता है।

रामपुर बुशहर (नोगल): सतलुज नदी में सिल्ट (गाद) की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसे में नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना से पानी छोड़ जाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान परियोजना में बिजली का निर्माण भी बंद हो सकता है। परियोजना बंद होने की स्थिति में डैम से करीब 1000 क्यूमैक्स अतिरिक्त पानी छोड़ा जाएगा। इससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि इससे पूर्व परियोजना के माध्यम से 424 क्यूमैक्स पानी छोड गया था।

जानकारी है कि नाथपा बांध स्थल से 1000 क्यूमैक्स पानी रात्रि 9 बजे छोड़ा जाएगा। परियोजना में सिल्ट की मात्रा 5000 पीपीएम से अधिक है। जानकारी है कि जिला किन्नौर के पानवी खड्ड में बाढ आने से पानी की मात्रा काफी बढ़ गई है, ऐसे में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। प्रशासन ने सतलुज नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं और नदी से दूर रहने की अपील की है।

