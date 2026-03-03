ऊना में सड़क हादसा: अनियंत्रित होकर पलटा टेंपो, चालक की मौके पर मौ-त

Edited By Jyoti M, Updated: 03 Mar, 2026 02:43 PM

हिमाचल डेस्क। ऊना के उपमंडल हरोली के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंगड़त में एक भीषण सड़क हादसे में 40 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई। यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी चपेट में आने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे का विवरण

मृतक की पहचान सुखदेव (40), पुत्र जीत राम, निवासी ललड़ी के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुखदेव अपने छोटे हाथी (टेंपो) में सवार होकर कुंगड़त की चढ़ाई वाले मार्ग से गुजर रहा था। इसी दौरान अचानक सड़क पर एक नीलगाय आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों और प्रारंभिक जांच के मुताबिक, नीलगाय को बचाने की कोशिश में सुखदेव ने वाहन से नियंत्रण खो दिया।

चढ़ाई पर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्भाग्यवश, वाहन पलटते समय सुखदेव नीचे गिर गया और टेंपो के टायर के नीचे दब गया। चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

पुलिस की कार्रवाई

हादसे की सूचना मिलते ही हरोली थाना से एसआई विनोद कुमार की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में पोस्टमार्टम करवाया और तत्पश्चात उसे परिजनों को सौंप दिया।

डीएसपी हरोली मोहन रावत ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि "शुरुआती जांच से पता चला है कि यह हादसा वन्य जीव को बचाने के प्रयास में हुआ है। फिलहाल किसी अन्य वाहन या व्यक्ति की लापरवाही सामने नहीं आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।"