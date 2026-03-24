हिमाचल में दर्दनाक हादसा: ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षु जवान की मौत

Edited By Jyoti M, Updated: 24 Mar, 2026 01:00 PM

कुल्लू के शमशी स्थित एसएसबी (SSB) ट्रेनिंग सेंटर में एक ऐसा ही वज्रपात हुआ, जिसने राजस्थान पुलिस के एक जांबाज प्रशिक्षु की जीवनलीला समाप्त कर दी।

हिमाचल डेस्क। कुल्लू के शमशी स्थित एसएसबी (SSB) ट्रेनिंग सेंटर में एक ऐसा ही वज्रपात हुआ, जिसने राजस्थान पुलिस के एक जांबाज प्रशिक्षु की जीवनलीला समाप्त कर दी।

काल बनकर गिरा भारी भरकम पेड़

राजस्थान पुलिस के करीब 494 युवा इन दिनों हिमाचल की वादियों में कड़ा प्रशिक्षण ले रहे थे। जब इंडोर क्लास में अल्पविराम (ब्रेक) हुआ, तो 23 वर्षीय राम सैनी अन्य साथियों के साथ बाहर निकले। उन्हें क्या मालूम था कि क्लासरूम की दहलीज पार करते ही मौत उनका इंतजार कर रही है।

अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज अंधड़ चलने लगा। हवा का झोंका इतना भीषण था कि पास ही खड़ा एक विशालकाय 'पॉपलर' का पेड़ जड़ समेत उखड़ गया। बदकिस्मती से पेड़ सीधे राम सैनी पर जा गिरा, जिससे वह उसके भारी तने के नीचे दब गए।

संघर्ष और दुखद अंत

हादसा इतना भयावह था कि राम सैनी के सिर, पेट और पैरों में जानलेवा चोटें आईं। मौके पर मौजूद साथी जवानों और अधिकारियों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और लहूलुहान हालत में उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुँचाया। हालांकि, नियति को कुछ और ही मंजूर था; अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

आधिकारिक कार्रवाई और शोकाकुल परिवार

घटना की गंभीरता को देखते हुए कुल्लू पुलिस की टीम तुरंत सक्रिय हुई। पुलिस अधीक्षक मदनलाल कौशल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक के साथी पंकज मालव के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। इस दौरान एसएसबी के सहायक कमांडेंट जिया लाल और राजस्थान पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

जयपुर स्थित राम सैनी के परिजनों को इस हृदयविदारक घटना की जानकारी दे दी गई है। बेटे की शहादत और इस आकस्मिक वियोग की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया है और परिजन कुल्लू के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल शव को कुल्लू अस्पताल के शवगृह में सुरक्षा घेरे में रखा गया है, जहाँ पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।