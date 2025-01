Himachal: शिमला के रिज मैदान पर हरियाणा के पर्यटकों की दबंगई, टैक्सी चालक से की हाथापाई

पर्यटकों को हिमाचल में मिल रही छूट से अब सैलानी यहां हुड़दंग मचाने लगे हैं। ताजा मामला ऐतिहासिक रिज मैदान का है, जहां पर हरियाणा से आए कुछ पर्यटकों ने दबंगई दिखाते हुए टैक्सी चालक से हाथापाई की।

शिमला (संतोष): पर्यटकों को हिमाचल में मिल रही छूट से अब सैलानी यहां हुड़दंग मचाने लगे हैं। ताजा मामला ऐतिहासिक रिज मैदान का है, जहां पर हरियाणा से आए कुछ पर्यटकों ने दबंगई दिखाते हुए टैक्सी चालक से हाथापाई की। टैक्सी चालक का कसूर सिर्फ इतना था कि वह इन्हें टैक्सी और अपनी सेवाओं की जानकारी दे रहा था, जिस पर पर्यटक तैश में आ गए और उन्होंने अचानक की अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और टैक्सी चालक पर टूट पड़े। यहां कहीं भी पुलिस नजर नहीं आई, अपितु स्थानीय लोगों की सूझबूझ से मामले को शांत करवाया गया।

सोशल मीडिया पर इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें लोग तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे है। लोगों का कहना है कि पर्यटकों को सरकार की ओर से मिली छूट के बाद इनमें भय नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, वहीं पुलिस भी रिज मैदान पर कहीं पर भी नजर नहीं आती है, जिससे ऐसे हुड़दंगी सैलानियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।

बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि पर्यटक थोड़े नशे में झूम जाएं तो पुलिस उन्हें कुछ नहीं कहेगी, अपितु उन्हें उनके कमरों तक छोड़ कर आएगी। हाल ही में रिज मैदान पर शराब की बोतल लेकर पर्यटकों ने यहां खूब नृत्य किया था, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, ऐसे में पुलिस मात्र तमाशबीन बनकर रह गई है।

उधर, घटना के बाद टैक्सी चालकों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। हालांकि स्थानीय पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन और स्थानीय समुदाय ने पर्यटकों से अनुरोध किया है कि वह शिमला की गरिमा और शांति बनाए रखने में सहयोग करें।

