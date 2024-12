Una: घालूवाल में दुकानों में चाेरी करने वाला आरोपी होशियारपुुर से गिरफ्तार, कोर्ट ने रिमांड पर भेजा

हरोली पुलिस ने घालूवाल में दुकानों में हुई चोरी के मामले में एक व्यक्ति को पकड़ा है। सितम्बर माह की 17 तारीख को गांव सलोह निवासी नरेंद्र जसवाल ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी...

हरोली (दत्ता): हरोली पुलिस ने घालूवाल में दुकानों में हुई चोरी के मामले में एक व्यक्ति को पकड़ा है। सितम्बर माह की 17 तारीख को गांव सलोह निवासी नरेंद्र जसवाल ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह पिछली रात घालूवाल में सलोह चौक के पास रैडीमेड की दुकान बंद करके घर गया था। जब अगले दिन सुबह आया तो दुकान का शटर टूटा हुआ था। एक शीशा भी चोरों ने तोड़ दिया था और दुकान के अंदर से रैडीमेड का काफी कपड़ा चोरी कर लिया था।

एक करियाने की दुकान का भी ताला तोड़कर 27000 की नकदी तथा एक अन्य दुकान से सामान चोरी किया गया था। रैडीमेड की दुकान में लगे एक कैमरे की मदद से चोर का हुलिया पुलिस को मिला, जिसकी सहायता से पुलिस ने मुखबिर कायम करके होशियारपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान अमरीक सिंह उर्फ गोरा निवासी होशियारपुर के रूप में हुई है। वह पहले भी पंजाब में हुई कई चोरियों के मामले में गिरफ्तार रह चुका है। हरोली थाने के प्रभारी सुनील संख्यान ने बताया कि इस संबंध में पकड़े गए व्यक्ति को माननीय कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

