शिमला में हड़कंप! नामी बोर्डिंग स्कूल के तीन बच्चे लापता, बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी

हिमाचल डेस्क। शिमला के एक प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल से शनिवार को तीन छात्रों के लापता होने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। छठी कक्षा में पढ़ने वाले ये बच्चे आउटिंग के लिए माल रोड गए थे, लेकिन बाकी बच्चों के साथ वापस नहीं लौटे। लापता हुए छात्रों में से एक करनाल, दूसरा मोहाली और तीसरा कुल्लू का रहने वाला है।

पुलिस ने शुरू किया तलाश अभियान

घटना की सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस टीमें गठित की गई हैं और शिमला के आसपास के इलाकों में गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। शोघी की तरफ जाने वाली सभी गाड़ियों की जांच की जा रही है।

अपहरण की आशंका

बच्चों के अचानक गायब होने से कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। पुलिस का मानना है कि हो सकता है बच्चे रास्ता भटक गए हों या फिर बिना बताए कहीं चले गए हों। हालांकि, बच्चों के अपहरण की आशंका को भी नकारा नहीं जा सकता। एसएसपी संजीव कुमार गांधी ने बताया कि बच्चों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली और हरियाणा पुलिस से भी संपर्क साधा गया है, क्योंकि बच्चों का संबंध इन राज्यों से है।

देश-विदेश से पढ़ने आते हैं बच्चे

यह बोर्डिंग स्कूल देश के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है, जहां भारत के अलावा विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। हर शनिवार को स्कूल के बच्चों को आउटिंग के लिए बाहर भेजा जाता है। इस शनिवार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इन तीन बच्चों के वापस न आने से स्कूल में चिंता का माहौल है। बच्चों के माता-पिता को भी इस घटना की जानकारी दे दी गई है।

पुलिस और एजेंसियां जुटी

बच्चों की तलाश में पुलिस के साथ-साथ अन्य एजेंसियां भी जुट गई हैं। सभी संभावित ठिकानों पर तलाश की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढ निकालने का प्रयास कर रही है।