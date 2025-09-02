Main Menu

  • Mandi: 3 मकानों पर गिरा मलबा, मां-बेटी की मौत व आधा दर्जन लोगों के दबे होने की आशंका

02 Sep, 2025

sundernagar landslide mother and daughter died

सुंदरनगर उपमंडल की चांबी पंचायत में मंगलवार शाम भूस्खलन के कारण 3 मकानों पर मलबा गिर गया। हादसे में मां-बेटी के शव मलबे से बरामद किए गए हैं और आधा दर्जन के करीब और लोगों के दबे होने की आशंका है।

सुंदरनगर (सोढी): सुंदरनगर उपमंडल की चांबी पंचायत में मंगलवार शाम भूस्खलन के कारण 3 मकानों पर मलबा गिर गया। हादसे में मां-बेटी के शव मलबे से बरामद किए गए हैं और आधा दर्जन के करीब और लोगों के दबे होने की आशंका है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि बीते शनिवार को एक प्रभावित परिवार के घर में सेवानिवृत्ति समारोह था। इसी के चलते काफी रिश्तेदार वापस अपने घर चले गए थे और कुछेक अभी घरों में ही मौजूद थे।

 इसी से आशंका जताई जा रही है कि मलबे में और लोग दबे हो सकते हैं। सूचना मिलते ही डीसी अपूर्व देवगन, एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी अन्य प्रशासनिक अधिकारी व विधायक राकेश जम्वाल भी मौके पर पहुंचे। आरोप है कि बीबीएमबी द्वारा बीते कुछ दिनों से घटना वाले स्थान में पेयजल पाइपें बिछाने का कार्य किया जा रहा था, जिसे लोगों द्वारा आपत्ति जताने के बावजूद नहीं रोका गया और हादसा हो गया। डीसी अपूर्व देवगन ने कहा कि भूस्खलन वाले स्थान के ऊपर के हिस्सों में बने मकानों में रह रहे लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से मकान खाली करने के लिए कहा गया है।

