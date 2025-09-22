Mandi: सुंदरनगर में युकां ने लगाए कंगना गो बैक के नारे

सांसद कंगना रनौत के सुंदरनगर दौरे के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने कंगना गो बैक के नारे लगाए। यह प्रदर्शन युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष निखिल ठाकुर के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कार्यकर्त्ताओं ने आपदा के समय सांसद कंगना रनौत के क्षेत्र में...

सुंदरनगर (सोढी): सांसद कंगना रनौत के सुंदरनगर दौरे के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने कंगना गो बैक के नारे लगाए। यह प्रदर्शन युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष निखिल ठाकुर के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कार्यकर्त्ताओं ने आपदा के समय सांसद कंगना रनौत के क्षेत्र में अनुपस्थित रहने का विरोध जताया। जब सांसद का काफिला पुराने बस स्टैंड के पास पहुंचा तो युवा कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने देखा कि सांसद अपनी गाड़ी में बैठकर दूसरे रास्ते से निकल गई हैं तो उन्होंने भाग गई भई भाग गई, कंगना रनौत भाग गई, के नारे लगाना शुरू कर दिए। इस दौरान भाजपा और युवा कांग्रेस के कार्यकर्त्ता आमने-सामने आ गए, जिससे कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बन गई। स्थिति को संभालने के लिए स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद रही। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निखिल ठाकुर ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र में जब भी कोई आपदा आई है, सांसद अपने कर्त्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रही है और हमेशा गायब रही है।

कंगना ने बताए जीएसटी कटौती के फायदे

सांसद कंगना रनौत ने सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में विधायक राकेश जम्वाल व कार्यकर्त्ताओं के साथ पैदल मार्च करते हुए व्यापारियों को फूल दिए व उनसे जीएसटी कटौती को लेकर ग्राहकों को होने वाले फायदों पर चर्चा की। उन्होंने हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी अभियान के तहत स्वदेशी सामान को खरीद में प्राथमिकता देने के लिए लोगों को जागरूक किया। सांसद ने व्यापारियों की सहमति के बाद दुकानों के बाहर स्वदेशी सामान खरीदने को लेकर पोस्टर भी चस्पां किए। इसी बीच भोजपुर बाजार में महिलाओं व स्थानीय लोगों ने कंगना के साथ सैल्फी भी खिंचवाई।