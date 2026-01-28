Main Menu

  • Sirmaur: गश्त पर थी पुलिस...तभी मिली वाे गुप्त सूचना, फिर बिछाया जाल और धर लिया नशे का साैदागर

Edited By Vijay, Updated: 28 Jan, 2026 05:57 PM

smuggler arrested with heroin

सिरमौर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के विशेष अभियान को एक और सफलता मिली है। पुलिस थाना पुरुवाला के तहत आने वाले सतौन क्षेत्र में पुलिस की एसआईयू टीम ने नाकेबंदी के दौरान एक व्यक्ति को 4.18 ग्राम चिट्टा/स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है।

पांवटा साहिब (कपिल): सिरमौर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के विशेष अभियान को एक और सफलता मिली है। पुलिस थाना पुरुवाला के तहत आने वाले सतौन क्षेत्र में पुलिस की एसआईयू टीम ने नाकेबंदी के दौरान एक व्यक्ति को 4.18 ग्राम चिट्टा/स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है।

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला सिरमौर की एसआईयू टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली कि सतौन क्षेत्र में एक व्यक्ति अपनी गाड़ी में नशे की खेप लेकर घूम रहा है। सूचना के पुख्ता होते ही पुलिस टीम ने सतौन में जाल बिछाया और एक गाड़ी (HP 17J-0667) को जांच के लिए रोका। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से एक कैरी बैग बरामद हुआ। बैग के अंदर मौजूद एक जिप्पर वाले पाऊच को खोलने पर पुलिस को उसमें चूर्ण और डली के रूप में 4.18 ग्राम चिट्टा मिला। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिनेश कुमार पुत्र खजान सिंह निवासी गांव व डाकघर सतौन, तहसील कमरऊ व जिला सिरमौर के रूप में हुई है।

आरोपी से गहन पूछताछ कर रही पुलिस : एसपी
एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी दिनेश कुमार के खिलाफ पुलिस थाना पुरुवाला में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह नशे की यह खेप कहां से लाया था और इसे किसे सप्लाई किया जाना था। पुलिस नशे के इस नैटवर्क की जड़ों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

