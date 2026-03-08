Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Sirmaur: नाहन में गरजे CM सुक्खू, बोले-हिमाचल की संपदा लुटने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे किए जा रहे बंद

Sirmaur: नाहन में गरजे CM सुक्खू, बोले-हिमाचल की संपदा लुटने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे किए जा रहे बंद

Edited By Vijay, Updated: 08 Mar, 2026 11:05 PM

cm sukhvinder singh sukhu

सरकार हिमाचल की संपदा को किसी भी सूरत में लुटने नहीं देगी। भ्रष्टाचार के जो चोर दरवाजे वर्षों से खुले हुए थे, उन्हें बंद किया जा रहा है और लूटी गई संपत्ति को वापस लाकर जनता के हित में खर्च किया जा रहा है।

नाहन (आशु): सरकार हिमाचल की संपदा को किसी भी सूरत में लुटने नहीं देगी। भ्रष्टाचार के जो चोर दरवाजे वर्षों से खुले हुए थे, उन्हें बंद किया जा रहा है और लूटी गई संपत्ति को वापस लाकर जनता के हित में खर्च किया जा रहा है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नाहन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुई कही। ‌उन्होंने कहा कि सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिनसे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। विभिन्न स्रोतों से करीब 3800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाया है।

न किसी बोर्ड का निजीकरण होगा और ओपीएस बंद होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाना है और इसके लिए नीतिगत बदलाव किए जा रहे हैं। आने वाले समय में सरकार और भी कई बड़े फैसले लेगी। इन फैसलों का आम जनता पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। न तो किसी की पैंशन रोकी जाएगी, न किसी बोर्ड का निजीकरण किया जाएगा और न ही ओल्ड पैंशन स्कीम को बंद किया जाएगा। सरकार भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद कर भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!