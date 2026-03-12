Sirmaur: नशीली दवाओं की तस्करी मामले में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, UP के सहारनपुर से 2 और आरोपी गिरफ्तार

सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में नशे के खिलाफ पुलिस का कड़ा प्रहार जारी है। पुलिस थाना पांवटा साहिब की स्पैशल डिटैक्शन टीम ने नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले 2 और आरोपियाें को गिरफ्तार किया है।

पांवटा साहिब (कपिल): सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में नशे के खिलाफ पुलिस का कड़ा प्रहार जारी है। पुलिस थाना पांवटा साहिब की स्पैशल डिटैक्शन टीम ने नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले 2 और आरोपियाें को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से भी भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल और गोलियां बरामद की गई हैं। दोनों आरोपी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं।

गहन जांच के बाद सहारनपुर तक पहुंची पुलिस

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नशीली दवाओं के इस नैटवर्क की गहन जांच करते हुए टीम ने तीसरे आरोपी शाकिब पुत्र अब्दुल गफ्फार, निवासी गांव चिलकाना, जिला सहारनपुर और चौथे आरोपी वॉाबी कुमार पुत्र दीपक, निवासी गांव अतरगढ़, जिला सहारनपुर को धर दबोचा है। तलाशी के दौरान आरोपी बॉबी कुमार के कब्जे से 3600 नशीले कैप्सूल और 600 नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल कर लिया है, जहां उनसे इस नैटवर्क से जुड़े अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है।

पहले पकड़े गए थे 2 आरोपी

गौरतलब है कि पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में पहले ही दो आरोपियों आमिर पुत्र बुरहान और मोहम्मद नवाज पुत्र विशाल अहमद को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से पुलिस ने 11040 नशीले कैप्सूल और 4200 नशीली गोलियां पकड़ी थीं। इन्हीं से पूछताछ और बैकवर्ड लिंकेज की जांच के आधार पर पुलिस सहारनपुर के इन 2 नए तस्करों तक पहुंचने में कामयाब रही।

क्या कहते हैं एसपी सिरमौर

सिरमौर के पुलिस अधीक्षक एनएस नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस अब तक कुल 14640 नशीले कैप्सूल और 4800 नशीली गोलियां बरामद कर चुकी है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। इस तस्करी के बड़े नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी कुंडली खंगाली जा रही है, ताकि नशे के इस पूरे सिंडिकेट को जड़ से खत्म किया जा सके।