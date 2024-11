Bilaspur: गंगलोह में आग लगने से स्लेटपोश मकान राख, 15 लाख का नुक्सान

पुलिस थाना तलाई के अंतर्गत गांव गंगलोह में बीती रात आग लगने से एक स्लेटपोश रिहायशी मकान जलकर राख हो गया।

शाहतलाई (ब्यूरो): पुलिस थाना तलाई के अंतर्गत गांव गंगलोह में बीती रात आग लगने से एक स्लेटपोश मकान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार गांव गंगलोह की निवासी बिमला देवी पत्नी मदन लाल ने पुलिस थाना तलाई में सूचना दी कि बीती रात वह अपने घर पर सोई हुई थी तथा रात लगभग साढ़े 12 बजे उसके 3 कमरों के दोमंजिला स्लेटपोश मकान से आग की लपटें निकलने लगीं। आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही लोग एकत्रित हो गए तथा पुलिस थाना तलाई व फायर ब्रिगेड झंडूता को सूचित किया गया।

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के पश्चात आग पर काबू पाया गया। पीड़िता बिमला देवी ने बताया कि आग की घटना में लगभग 15 लाख का नुक्सान हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार एसडीएम झंडूता योगराज धीमान ने भी घटनास्थल का दौरा किया तथा मौके पर जायजा लिया। उधर डीएसपी घुमारवीं चंद्रपाल सिंह ने मामले की पुष्टि की है।

