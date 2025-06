Himachal: भारत-तिब्बत बाॅर्डर पर स्थित शिपकी ला दर्रा पर्यटकों के लिए खुला, CM सुक्खू बाेले-"ये ताे बस शुरूआत है"

हिमाचल डैस्क: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसमें बताया गया कि कभी प्रतिबंधित और दुर्गम सीमा बिंदु रहा शिपकी ला दर्रा अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे किन्नौर और पूरे हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक नई और महत्वपूर्ण शुरूआत बताया। मुख्यमंत्री ने इस कदम को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि यह प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर एक नया अध्याय जोड़ेगा। भारत-तिब्बत सीमा पर स्थित शिपकी ला दर्रा जो अब तक अपनी संवेदनशीलता के कारण आम जनता के लिए बंद था, अब साहसिक और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक नया गंतव्य बन गया है।

Shipki La Pass, once a restricted and remote border point, is now open for tourism — marking a historic beginning for Kinnaur and Himachal.



