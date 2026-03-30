Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार पांच जिलों में रहेगा आंधी-तूफान का अलर्ट

सोमवार को ऑरैंज अलर्ट के बीच में राज्य की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ और कई जगह पर ओलावृष्टि और बारिश भी दर्ज की गई है।

शिमला (संतोष): सोमवार को ऑरैंज अलर्ट के बीच में राज्य की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ और कई जगह पर ओलावृष्टि और बारिश भी दर्ज की गई है। लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। पिछले 24 घंटों में केलांग में 2 सैंटीमीटर ताजा हिमपात रिकार्ड किया गया है। सोमवार को कुमारसैन में ओलावृष्टि दर्ज की गई, जबकि धर्मशाला में वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा कांगड़ा में 18, शिमला में 4 मिलीमीटर, भुंतर में 4, मनाली में 1, चम्बा में 1, कल्पा में 0.4 मिलीमीटर वर्षा हुई, जिससे तापमान में गिरावट आने से ठंडक बढ़ी है। सोमवार को ऊना में अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री व शिमला में 15.8 डिग्री रहा।

आज 5 जिलों में रहेगा आंधी-तूफान का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 31 मार्च को चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व शिमला में आंधी-तूफान का यैलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में किसी प्रकार का कोई अलर्ट नहीं रहेगा। 1 और 2 अप्रैल को इन 2 दिनों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। 3 और 4 अप्रैल को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दोबारा मौसम खराब होगा।