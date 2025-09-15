Shimla: समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महिलाएं निभा रहीं अहम भूमिका : सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक समय महिलाओं को घर के कार्यों तक ही सीमित रखा जाता था, लेकिन आज वह घर से बाहर जाकर उच्च पदों पर नौकरी कर रही हैं।

शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक समय महिलाओं को घर के कार्यों तक ही सीमित रखा जाता था, लेकिन आज वह घर से बाहर जाकर उच्च पदों पर नौकरी कर रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े जिले लाहौल-स्पीति से विधायक भी महिला है तथा वहां तैनात सभी बड़ी प्रशासनिक अधिकारी भी महिलाएं हैं। यह वर्तमान सरकार की महिलाओं के प्रति सम्मान को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि यह बहुत गौरव की बात है कि आज महिलाएं अपनी लगन, मेहनत, दृढ़ निश्चय और काबिलियत से समाज के हर क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाकर दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनकर उभरी हैं। सरकार ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना भी लागू की है। इसके अन्तर्गत आवास निर्माण के लिए आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं एवं एकल नारियों को 3 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने विधवा पुनर्विवाह योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 65 हजार रुपए से बढ़ाकार 2 लाख रुपए किया है। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रयासों से ही महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33 फीसदी आरक्षण मिला, ताकि जमीनी स्तर तक विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।