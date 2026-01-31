Main Menu

Shimla: लोक सेवा आयोग की ओटीआर संबंधित वैबसाइट 2 फरवरी तक रहेगी बंद

Edited By Kuldeep, Updated: 31 Jan, 2026 06:26 PM

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) संबंधित वैबसाइट 2 फरवरी तक बंद रहेगी।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) संबंधित वैबसाइट 2 फरवरी तक बंद रहेगी। वैबसाइट की तकनीकी मैंटीनैंस के कारण आयोग प्रबंधन ने इसे अस्थायी रूप से 3 दिन के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन, शुल्क भुगतान व एडमिट कार्ड डाऊनलोड सहित अन्य संबंधित सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे इस अवधि को ध्यान में रखते हुए अपनी गतिविधियों की योजना पहले से बना लें और वैबसाइट पर जाने से बचें। शनिवार को इस वैबसाइट का मैंटीनैंस कार्य शुरू हुआ। आयोग ने असुविधा के लिए खेद जताते हुए बताया कि रखरखाव कार्य पूर्ण होते ही वैबसाइट को तत्काल पुन: सुचारू कर दिया जाएगा।

