Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Shimla: ऑनलाइन-पार्ट टाइम नौकरी के ऑफर से रहें सावधान, बढ़ रहे ठगी के मामले

Shimla: ऑनलाइन-पार्ट टाइम नौकरी के ऑफर से रहें सावधान, बढ़ रहे ठगी के मामले

Edited By Kuldeep, Updated: 28 Jan, 2026 05:23 PM

shimla online part time job fraud beware

ऑनलाइन और पार्ट टाइम नौकरी के लुभावने ऑफर से सावधान रहें। प्रदेश पुलिस के अनुसार ऑनलाइन-पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

शिमला (राक्टा): ऑनलाइन और पार्ट टाइम नौकरी के लुभावने ऑफर से सावधान रहें। प्रदेश पुलिस के अनुसार ऑनलाइन-पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टैलीग्राम और ई-मेल के माध्यम से लोगों को आसान काम और घर बैठे 30 हजार से 50 हजार तक की कमाई का लालच देकर अपने जाल में फंसा रहे हैं।

खासतौर पर युवा, बेरोजगार, गृहिणियां और रिटायर्ड लोग इन ठगों के निशाने पर हैं। सामने आया है की साइबर अपराधी अक्सर खुद को किसी प्रतिष्ठित कंपनी, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या डिजिटल मार्कीटिंग फर्म का प्रतिनिधि बताकर संपर्क करते हैं। शुरूआत में वे छोटे-छोटे टास्क जैसे वीडियो लाइक करना, प्रोडक्ट रिव्यू लिखना या एप डाऊनलोड करने के बदले कुछ रुपए भेजकर भरोसा जीतते हैं। इसके बाद कमाई बढ़ाने या प्रीमियम टास्क के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट या प्रोसैसिंग चार्ज मांगते हैं। जैसे ही पीड़ित पैसे ट्रांसफर करता है, ठग संपर्क तोड़ लेते हैं या फिर और पैसे की मांग करने लगते हैं।

हिमाचल पुलिस ने इस बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस का साफ कहना है कि असली नौकरी के लिए कभी भी पैसे नहीं मांगे जाते। आसान काम और ज्यादा कमाई का लालच ठगी के लिए बुना गया जाल हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था नौकरी दिलाने के नाम पर फीस मांगती है, तो वह निश्चित रूप से ठगी हो सकती है। कई मामलों में ठग फर्जी ऑफर लेटर, नकली वैबसाइट और मिलते-जुलते लोगो का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह करते हैं।

तो तुरंत करें शिकायत
यदि कोई व्यक्ति या उसके जानने वाले साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं, तो तुरंत 1930 हैल्पलाइन नंबर पर कॉल करें या नजदीकी पुलिस स्टेशन/साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाएं। समय पर शिकायत करने से ठगी की राशि वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

और ये भी पढ़े

खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक करें
हिमाचल पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। ऑनलाइन नौकरी के आकर्षक ऑफर जितने आसान दिखते हैं, उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी से साइबर ठगों के मंसूबों को नाकाम किया जा सकता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!