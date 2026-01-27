Main Menu

Himachal: बंद कमरे में चल रहा था नशे का काराेबार...पुलिस ने गुप्त सूचना पर दी दबिश, कुल्लू के 2 युवक रंगे हाथाें गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 27 Jan, 2026 07:21 PM

2 youth arrested with heroin

राजधानी शिमला में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस थाना सदर शिमला की टीम ने नशा विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 3.87 ग्राम चिट्टे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है।

शिमला (ब्यूरो): राजधानी शिमला में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस थाना सदर शिमला की टीम ने नशा विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 3.87 ग्राम चिट्टे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। घटना 26 जनवरी की है, जब एएसआई हिमेश अपनी टीम के साथ ऑकलैंड टनल के पास पैट्रोलिंग और ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि चैप्सली एस्टेट क्षेत्र के एक मकान में अवैध रूप से नशीले पदार्थों की गतिविधियां चल रही हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एएसआई हिमेश ने अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर दबिश दी।

कमरे से सिरिंज, फॉयल पेपर और इलैक्ट्रॉनिक तराजू बरामद
पुलिस टीम जब चैप्सली एस्टेट स्थित कंवर निवास की चौथी मंजिल पर पहुंची, तो वहां कमरे के अंदर 2 युवक मौजूद मिले। तलाशी लेने पर पुलिस ने उनके कब्जे से 3.87 ग्राम चिट्टा बरामद किया। इसके अलावा मौके से सिरिंज, फॉयल पेपर और वजन ताेलने वाली एक इलैक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद हुआ है। इलैक्ट्रॉनिक तराजू मिलने से पुलिस यह आशंका जता रही है कि आरोपी न केवल नशा करते थे, बल्कि इसकी तस्करी (बेचने) का काम भी करते थे।

आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज
पूछताछ के दौरान आरोपियों की पहचान 21 वर्षीय सत्यम निवासी आनी, जिला कुल्लू और 18 वर्षीय सूर्यांश निवासी पटरना, कुंडूगढ़, आनी व जिला कुल्लू के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वे यह नशा कहां से लाए थे।

