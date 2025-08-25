Main Menu

  Himachal: HRTC पैंशनर्ज काे 25 तारीख तक भी नहीं मिली पैंशन, प्रदेशव्यापी आंदोलन का किया ऐलान

Edited By Vijay, Updated: 25 Aug, 2025 06:28 PM

hrtc pensioners did not get their pension even till 25th

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पैंशनधारकों को अगस्त महीने की पैंशन अब तक नहीं मिली है। 25 अगस्त बीत जाने के बावजूद करीब 8500 पैंशनधारकों के खाते खाली हैं....

शिमला (राजेश): हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पैंशनधारकों को अगस्त महीने की पैंशन अब तक नहीं मिली है। 25 अगस्त बीत जाने के बावजूद करीब 8500 पैंशनधारकों के खाते खाली हैं, जिससे उनमें सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। पैंशनधारकों के संगठन के पदाधिकारी कई बार निगम मुख्यालय के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा है कि जल्द पैंशन खाते में आ जाएगी। निगम प्रबंधन का कहना है कि पैंशन के लिए जरूरी बजट की फाइल सरकार को भेज दी गई है। जैसे ही सरकार से बजट मिलेगा, पैंशनधारकों के खाते में पैंशन डाल दी जाएगी। दूसरी ओर, पैंशनधारकों के संगठन का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से कई बार मुलाकात के बावजूद सरकार बजट उपलब्ध नहीं करवा रही है। मुख्यमंत्री ने पहले आश्वासन दिया था कि हर महीने की 15 तारीख तक पैंशन मिल जाएगी, लेकिन अब 25 तारीख भी बीत गई है और पैंशन नहीं आई है।

2 सितम्बर काे रोहड़ू से होगी आंदोलन की शुरूआत
पैंशन समय पर न मिलने और अन्य वित्तीय लाभों की अदायगी को लेकर पैंशनधारकों ने एचआरटीसी पैंशनर्ज संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया है। समिति ने पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया है। इसकी शुरूआत 2 सितम्बर को रोहड़ू से होगी, जहां पैंशनधारक और उनके परिवार सदस्य प्रदर्शन करेंगे और रैली निकालेंगे। इसके बाद 4 सितम्बर को रामपुर, 5 सितंबर को हमीरपुर और सरकाघाट, 8 सितम्बर को सोलन और सुंदरनगर, 9 सितम्बर को चम्बा, 11 सितम्बर को ऊना, 13 सितम्बर को परवाणू, 14 सितम्बर को नाहन, 15 सितम्बर को कुनिहार और मंडी, 16 सितम्बर को पालमपुर, 20 सितम्बर को बैजनाथ और कुल्लू में आंदोलन किया जाएगा। संघर्ष समिति के महासचिव राजेंद्र ठाकुर का कहना है कि पैंशनधारक अब सरकार से बार-बार गुहार लगाकर थक चुके हैं, इसलिए अब आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने बताया कि आंदोलन में पैंशनधारकों के साथ उनके परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे।

क्या कहते हैं एचआरटीसी के अधिकारी
उधर,  एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक निपुण जिंदल ने कहा है कि पैंशनधारकों को जल्द पैंशन जारी कर दी जाएगी। इसके लिए सरकार को बजट की मांग भेजी गई है। जैसे ही बजट मिलेगा, पैंशन खातों में डाल दी जाएगी। वहीं, एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने भी भरोसा दिलाया है कि एक-दो दिन में पेंशन जारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार के वादे के अनुसार समय पर पैंशन देने का प्रयास किया जा रहा है।

