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Shimla: हिमाचल की वित्तीय हालत में जुलाई-अगस्त तक होगा सुधार : सुक्खू

Edited By Kuldeep, Updated: 26 Mar, 2026 11:08 PM

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल के वित्तीय हालत में आगामी जुलाई से अगस्त माह तक सुधार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारों की लड़ाई लड़कर हर चुनौती पर विजय प्राप्त करेंगे।

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल के वित्तीय हालत में आगामी जुलाई से अगस्त माह तक सुधार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारों की लड़ाई लड़कर हर चुनौती पर विजय प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने 62वें जन्मदिन पर ओकओवर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान यह बात कही। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सहित उनके मंत्रिमंडल के कई सहयोगी, विधायक, नेता, अधिकारी, कर्मचारी कार्यकर्त्ता एवं आम आदमी उन्हें बधाई देने पहुंचे। ओकओवर में पहाड़ी वाद्य यंत्रों की धुनों पर नाटी भी डाली गई तथा मुख्यमंत्री के केक काटने के अवसर पर पुष्पवर्षा की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी तरफ से प्रस्तुत बजट में आम आदमी के हितों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं।

उनकी ताकत जनता से मिलने वाला प्यार है, जो उनको आगे बढ़ने की ताकत देता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भले ही अधिकारियों के वेतन के कुछ हिस्से को थोड़ी अवधि में अस्थायी तौर पर रोका है, लेकिन आने वाले समय में उसकी अदायगी होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान 75 लाख जनता का संवैधानिक अधिकार है, जिसे बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश 90 हजार करोड़ रुपए की पारिस्थितिक सेवाएं देश को जल और जंगल के रूप में देता है, लेकिन इसकी एवज राज्य के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है।

चिनार का पौधा रोपा, पत्नी व विधायक ने केक खिलाया
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने जन्मदिन पर चिनार का पौधा भी रोपा। इस अवसर पर उनकी पत्नी और देहरा से विधायक कमलेश ठाकुर ने उन्हें केक खिलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा, विधायक हरीश जनारथा, विधायक सुरेश कुमार, महाधिवक्ता अनूप रतन, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के निदेशक देवेंद्र श्याम, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, उपमहापौर उमा कौशल व नशा निवारण बोर्ड के डिप्टी संयोजक संजय भारद्वाज सहित अन्य नेता इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहे।

युवा कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने किया 93 यूनिट रक्तदान
युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष छत्तर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर में लगाए गए रक्तदान शिविर में लगभग 93 कार्यकर्त्ताओं ने रक्तदान किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं के इस सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है और युवाओं का यह प्रयास सराहनीय है।

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सचिवालय कर्मचारियों की मैराथन को दिखाई हरी झंडी
मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों की तरफ से आयोजित मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन सचिवालय से शुरू होकर माल रोड स्थित चर्च के समीप संपन्न हुई। उन्होंने इस आयोजन के लिए सचिवालय स्तर के अधिकारी व कर्मचारियों का आभार जताया।

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