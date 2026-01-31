Main Menu

Shimla: चौथे चरण का BPL सर्वेक्षण होगा शुरू, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

Edited By Kuldeep, Updated: 31 Jan, 2026 06:43 PM

shimla fourth stage survey

राज्य में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए चल रही मुहिम के तहत चौथे चरण का बीपीएल सर्वेक्षण रविवार से आरंभ होगा।

शिमला (संतोष): राज्य में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए चल रही मुहिम के तहत चौथे चरण का बीपीएल सर्वेक्षण रविवार से आरंभ होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को यहां ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण का चौथा चरण पहली फरवरी से शुरू करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का हर पात्र गरीब परिवार का नाम बीपीएल सूची में शामिल करने का उद्देश्य है, ताकि उन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि यह सर्वेक्षण 5 चरणों में किया जाएगा, ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार छूट न जाए। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के पहले 3 चरणों में प्रदेश भर में कुल 59,829 परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया गया है।

जिलेवार आंकड़ों के अनुसार बिलासपुर में 2,204, चम्बा में 13,786, हमीरपुर में 3,480, कांगड़ा में 10,807, किन्नौर में 1,109, कुल्लू में 2,957, लाहौल-स्पीति में 206, मंडी में 12,045, शिमला में 4,522, सिरमौर में 1,277, सोलन में 1,567 और ऊना में 5,869 परिवारों को बी.पी.एल. घोषित किया गया है। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विधायक चंद्रशेखर, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव अमरजीत सिंह, निदेशक राकेश प्रजापति तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

