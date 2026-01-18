Shimla: सोमवार को होगी मंत्रिमंडल की बैठक, रोपवे व पंचायत चुनाव पर होगा अहम निर्णय

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 19 जनवरी को राज्य सचिवालय में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में तारादेवी-शिमला रोपवे, पंचायत चुनाव सहित कई महत्वपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक मामलों पर निर्णय लिया जा...

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 19 जनवरी को राज्य सचिवालय में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में तारादेवी-शिमला रोपवे, पंचायत चुनाव सहित कई महत्वपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक मामलों पर निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन और रिक्त पदों को भरने को भी मंजूरी मिलने की संभावना है।

प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है। प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराना अनिवार्य है। इसको लेकर चुनाव की समय-सीमा, प्रशासनिक तैयारियों और नई व्यवस्था पर मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। साथ ही 31 जनवरी के बाद पंचायतों में किस तरह की व्यवस्था होगी, को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में प्रदेश के मैडीकल कॉलेजों में नियुक्त होने वाले सीनियर रैजिडैंट चिकित्सकों की नीति में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े क्रियाशील पदों को भरने को भी मंजूरी मिल सकती है। साथ ही बैठक में वित्त विभाग द्वारा प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति पर प्रस्तुति दी जाएगी, जिसके आधार पर आगामी फैसलों की दिशा तय हो सकती है।