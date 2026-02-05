Himachal: लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला, ऐसी कार्रवाई का पुरजोर विरोध : सुक्खू

Edited By Kuldeep, Updated: 05 Feb, 2026 08:42 PM



मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पंजाब केसरी ग्रुप पर जीएसटी की रेड से सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पंजाब केसरी ने आतंकवाद के दौर में भी अपनी कलम नहीं झुकने दी, ऐसे में चौथे स्तंभ की आवाज को नहीं दबाया जा सकता।