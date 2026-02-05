Main Menu

  • Himachal: लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला, ऐसी कार्रवाई का पुरजोर विरोध : सुक्खू

Edited By Kuldeep, Updated: 05 Feb, 2026 08:42 PM

shimla democracy fourth estate attack

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पंजाब केसरी ग्रुप पर जीएसटी की रेड से सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पंजाब केसरी ने आतंकवाद के दौर में भी अपनी कलम नहीं झुकने दी, ऐसे में चौथे स्तंभ की आवाज को नहीं दबाया जा सकता।

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पंजाब केसरी ग्रुप पर जीएसटी की रेड से सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पंजाब केसरी ने आतंकवाद के दौर में भी अपनी कलम नहीं झुकने दी, ऐसे में चौथे स्तंभ की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। हम सरकार की ऐसी कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हैं।
 

