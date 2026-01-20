Main Menu

  • Himachal: शिमला में साइबर ठगी का चौकाने वाला मामला, 11.87 लाख की ठगी

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Jan, 2026 10:03 PM

shimla cyber fraud

शिमला मेें साइबर ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया है। शिमला के एक व्यक्ति को शातिरों ने अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी एवं टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क बनकर ठग लिया गया।

शिमला (राजेश): शिमला मेें साइबर ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया है। शिमला के एक व्यक्ति को शातिरों ने अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी एवं टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क बनकर ठग लिया गया। ठगों ने खुद को टेस्ला कंपनी का प्रमुख बताकर पीड़ित को महंगे उपहार का झांसा दिया और उससे 11.87 लाख रुपए ऐंठ लिए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार छोटा शिमला निवासी धन सिंह उस समय ठगी का शिकार हुए, जब वह 18 जुलाई, 2025 को ऑनलाइन थ्रैड एप्लिकेशन ब्राऊज कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और खुद को एलन मस्क बताते हुए आकर्षक ऑफर दिया।

ठग ने दावा किया कि उन्हें उपहार स्वरूप एक नई टेस्ला कार, नकद राशि और लगभग 2.3 करोड़ रुपए मूल्य का सोना दिया जाएगा। इसके बाद पीड़ित को कथित डिलीवरी टीम के एक मोबाइल नंबर पर संपर्क करने को कहा गया। बातचीत के दौरान अलग-अलग बहानों से उनसे डिलीवरी शुल्क, प्रोसैसिंग फीस और टैक्स के नाम पर बार-बार पैसे मांगे गए। शुरूआत में छोटी राशि ट्रांसफर करवाई गई और फिर धीरे-धीरे रकम बढ़ती गई। इस तरह पीड़ित ने अलग-अलग किस्तों में कुल करीब 11,87,644 रुपए ट्रांसफर कर दिए।

राशि जमा करवाने के बावजूद न तो कोई उपहार मिला और न ही कोई आधिकारिक दस्तावेज, उल्टा ठग लगातार और पैसे की मांग करने लगे। जब पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। मामले की जांच शिमला के छोटा शिमला थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह पूरी तरह से एक संगठित साइबर ठगी का मामला प्रतीत होता है, जिसमें फर्जी पहचान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। बैंक लेन-देन और कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है।

