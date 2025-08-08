Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Shimla: सवा महीने बाद भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हालात जस के तस : जयराम

Shimla: सवा महीने बाद भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हालात जस के तस : जयराम

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2025 07:38 PM

even after one and a quarter months the situation in the disaster affected area

नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सवा महीने बाद भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हालात जस के तस हैं।

शिमला (कुलदीप): नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सवा महीने बाद भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हालात जस के तस हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख सड़कों एवं संपर्क मार्ग के बंद होने से आपदा प्रभावित क्षेत्र के कृषि, बागवानी एवं पुष्प उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि सड़कें नहीं खुलने से लोगों को जानलेवा रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 39 दिन बाद भी सड़कों की बहाली नहीं होना सरकार की कार्यप्रणाली की पोल खोल रही है। इस कारण क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है।

सरकार की नीयत में खोट से कला शिक्षकों को नियुक्ति के लिए अढ़ाई वर्ष का इंतजार करना पड़ा। पूर्व भाजपा सरकार के समय पोस्ट कोड 980 के तहत 314 कला शिक्षकों के पद सृजित किए गए थे, जिसकी परीक्षा वर्ष 2022 में ही करवाई गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चौक-चौराहों और नुक्कड़ सभाओं में चीख-चीख कर 5 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी दी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री को जानबूझ कर पहले ली गईं प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम लटकाने के लिए प्रदेश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के पर्व पर बधाई दी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!