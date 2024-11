Una: धुंधला स्कूल को मिलेगा शहीद बृजेश और घरवासड़ा स्कूल को शहीद दिलवर खान का नाम, अधिसूचना जारी

कुटलैहड़ विस क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धुंधला का नाम शहीद बृजेश और घरवासड़ा के राजकीय हाई स्कूल का नाम शहीद दिलवर खान के नाम की अधिसूचना सरकार द्वारा जारी कर दी गई है।

ऊना (विशाल): कुटलैहड़ विस क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धुंधला का नाम शहीद बृजेश और घरवासड़ा के राजकीय हाई स्कूल का नाम शहीद दिलवर खान के नाम की अधिसूचना सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा ने बताया कि इन मांगों को उन्होंने सीएम के समक्ष रखा था, जिस पर यह अधिसूचना जारी हुई है।

धुंधला स्कूल को शहीद बृजेश कुमार का नाम देने पर स्थानीय जनता ने विधायक विवेक शर्मा का धन्यवाद करते हुए कहा कि बीते 5 वर्षों से धुंधला स्कूल को शहीद बृजेश कुमार का नाम देने के लिए हमने सरकार के पास मांग रखी थी, लेकिन किसी ने भी शहीद बृजेश कुमार की शहादत को सम्मान देने और धुंधला स्कूल को शहीद बृजेश का नाम देने का प्रयास नहीं किया, लेकिन बीते उपचुनाव में विवेक शर्मा के पास यह मांग रखी गई थी।

उपमंडल बंगाणा की धुंधला पंचायत के गांव ननावीं के बृजेश कुमार जम्मू में 6 वर्ष पूर्व आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। हाल ही में घरवासड़ा के दिलवर खान भी जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे और उनके राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार में कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा ने उक्त गांव के हाई स्कूल को शहीद दिलबर का नाम देने की घोषणा की थी।

विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि शहीद बृजेश के नाम से धुंधला स्कूल और शहीद दिलवर के नाम से घरवासड़ा स्कूल रखने का प्रस्ताव उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष रखा था। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने शहीदों की शहादत को जो सम्मान दिया है, उसके लिए कुटलैहड़ की जनता उनका धन्यवाद करती है।

