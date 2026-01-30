Main Menu

Himachal: स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया सिलेबस, 100 अंकों की होगी शिक्षकों की परीक्षा

Edited By Vijay, Updated: 30 Jan, 2026 10:31 PM

school education board has released the syllabus

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य के सीबीएसई स्कूलों में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। बोर्ड ने प्रधानाचार्य, हैडमास्टर, प्रवक्ता और टीजीटी पदों के लिए यह पाठ्यक्रम निर्धारित किया है।

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य के सीबीएसई स्कूलों में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। बोर्ड ने प्रधानाचार्य, हैडमास्टर, प्रवक्ता और टीजीटी पदों के लिए यह पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। सिलेबस जारी होने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि बोर्ड जल्द ही इन परीक्षाओं की तिथि भी घोषित कर देगा।

परीक्षा का प्रारूप और अंक विभाजन
इस परीक्षा के लिए बोर्ड ने एक नया पैटर्न तैयार किया है। परीक्षा की कुल अवधि अढ़ाई घंटे होगी। यह पेपर कुल 100 अंकों का होगा, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। इसमें 60 अंकों के प्रश्न ऑब्जैक्टिव (बहुविकल्पीय) होंगे, जबकि शेष 40 अंकों के प्रश्न डिस्क्रिप्टिव (वर्णनात्मक) प्रकार के होंगे। अभ्यर्थियों को इसी पैटर्न के आधार पर अपनी तैयारी करनी होगी।

इन विषयों के लिए जारी हुआ सिलेबस
बोर्ड ने प्रवक्ता (लेक्चरर) और टीजीटी वर्ग के विभिन्न विषयों के लिए विस्तृत सिलेबस जारी किया है। प्रवक्ता वर्ग में हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, कैमिस्ट्री, गणित, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी विषय शामिल हैं। वहीं, टीजीटी वर्ग के लिए हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, सोशल साइंस और गणित का सिलेबस जारी किया गया है। इन्हीं विषयों के आधार पर शिक्षकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

5 हजार से ज्यादा शिक्षकों की होगी परीक्षा
जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा बोर्ड इस दौरान 5 हजार से ज्यादा इन-सर्विस (सेवारत) शिक्षकों के लिए परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में है। फिलहाल उच्च पदों और टीजीटी का सिलेबस जारी किया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद जेबीटी और सी एंड वी वर्ग के शिक्षकों के लिए भी जल्द ही सिलेबस जारी कर दिया जाएगा।

