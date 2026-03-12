Main Menu

  • हिमाचल शिक्षा विभाग का यू-टर्न: स्कूलों के विलय का फैसला रद्द, जारी की नई अधिसूचना

Edited By Vijay, Updated: 12 Mar, 2026 01:27 PM

decision to merge schools cancelled

प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए कई सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के विलय संबंधी फैसले में बदलाव किया है। बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई।

शिमला (ब्यूरो): प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए कई सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के विलय संबंधी फैसले में बदलाव किया है। बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार बिलासपुर में पीएम श्री मुख्यमंत्री आदर्श सीनियर सैकेंडरी स्कूल (ब्वायज) बिलासपुर और गवर्नमैंट गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल बिलासपुर को मिलाकर एक को-एजुकेशनल स्कूल बनाने का निर्णय रद्द कर दिया गया है। अब दोनों स्कूल स्वतंत्र रूप से को-एजुकेशनल संस्थानों के रूप में कार्य करेंगे। इनमें पीएम श्री मुख्यमंत्री आदर्श सीनियर सैकेंडरी स्कूल बिलासपुर को लीड स्कूल बनाया गया है तथा इसे सीबीएसई से संबद्ध किया गया है, जबकि गवर्नमैंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल बिलासपुर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध रहेगा।

इसी तरह मंडी में पीएम श्री मॉडल (गर्ल्स) सीनियर सैकेंडरी स्कूल और गवर्नमैंट सीनियर सैकेंडरी (ब्वायज) स्कूल मंडी के प्रस्तावित विलय को भी रद्द कर दिया गया है। अब दोनों स्कूल अलग-अलग को-एजुकेशनल स्कूल के रूप में चलेंगे। गवर्नमैंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल मंडी को लीड स्कूल बनाते हुए इसे सीबीएसई से जोड़ा गया है, जबकि पीएम श्री मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल मंडी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध रहेगा।

कुल्लू में शहीद श्री बालकृष्ण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुल्लू को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है, जबकि पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुल्लू हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त धर्मशाला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (ब्वायज) धर्मशाला को प्रस्तावित विलय के लिए लीड स्कूल घोषित किया गया है तथा इसे सीबीएसई से संबद्ध किया जाएगा। वहीं नालागढ़ में भी लड़कों और लड़कियों के सरकारी स्कूलों को को-एजुकेशनल स्कूल में परिवर्तित करते हुए पुनर्गठित किया गया है।

