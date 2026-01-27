Shimla: बर्फीली रात में पुलिस बनी सहारा, एनएच-705 पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकाला

Edited By Kuldeep, Updated: 27 Jan, 2026 10:25 PM
मंगलवार दोपहर बाद हुई बर्फबारी ने एनएच-705 पर परोंठी से पठशाल के बीच यातायात को पूरी तरह प्रभावित कर दिया।
रोहड़ू (बशनाट): मंगलवार दोपहर बाद हुई बर्फबारी ने एनएच-705 पर परोंठी से पठशाल के बीच यातायात को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। सड़क पर तेज फिसलन के कारण कई वाहन बीच रास्ते में फंस गए, लेकिन ऐसे कठिन हालात में जुब्बल व कोटखाई पुलिस के जवानों ने मानवता और कर्त्तव्यनिष्ठा की मिसाल पेश की। थाना प्रभारी कोटखाई अंकुश ठाकुर की अगुवाई में पुलिस जवान बर्फीली हवा और कंपकंपाती ठंड के बावजूद देर रात तक रैस्क्यू ऑप्रेशन में डटे रहे। पुलिस ने एनएचएआई की मशीनों की सहायता से तथा कई स्थानों पर अपने शारीरिक बल का प्रयोग कर एक निजी बस सहित दर्जनों वाहनों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया।
थाना प्रभारी कोटखाई अंकुश ठाकुर ने बताया कि खड़ापत्थर-कोटखाई मार्ग पर वाहनों के फंसे होने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रात करीब साढ़े 8 बजे तक रैस्क्यू अभियान लगातार जारी रखा गया। उधर, स्थानीय लोगों और यात्रियों ने जोखिम भरे हालात में भी डटे रहकर सेवा करने वाले पुलिस कर्मियों की जमकर प्रशंसा की।