Sirmour: HRTC बस चालक से मारपीट, वीडियो वायरल, केस दर्ज

राजगढ़ क्षेत्र के चूरवाधार मार्ग पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना गत शनिवार की बताई जा रही है और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग बस चालक के साथ बहस और मारपीट करते नजर आ...

राजगढ़: राजगढ़ क्षेत्र के चूरवाधार मार्ग पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना गत शनिवार की बताई जा रही है और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग बस चालक के साथ बहस और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद रविवार को हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम चालक संघ के प्रांतीय संगठन मंत्री बालकृष्ण राजगढ़ पहुंचे और यहां एक बैठक कर इस मामले की पूरी जानकारी हासिल की। बालकृष्ण ठाकुर के अनुसार परिवहन निगम में पहले ही चालकों की कमी चल रही है, ऐसे में जिस चालक के साथ यह घटना हुई, वह भी एक महीने पहले ही ऑप्रेशन से उबरकर ड्यूटी पर लौटा था, जिससे यह मामला और गंभीर हो जाता है।

कर्मचारियों के अनुसार निगम की बस चूरवाधार से गुजर रही थी। सड़क संकरी होने के कारण चालक बस को सावधानीपूर्वक धीरे-धीरे निकाल रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने बस को रोक लिया और चालक के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों ने बस की खिड़की खोलकर चालक पर हमला किया और उसकी वर्दी तक फाड़ दी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि चालक को चलती बस से नीचे उतारने की कोशिश की गई और उसके साथ मारपीट की गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। उसने तुरंत बस को बंद कर दिया। घटना के बाद चालक ने बस को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाया और राजगढ़ थाना में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।

बालकृष्ण के अनुसार कर्मचारियों ने सरकार, प्रशासन और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग उठाई है कि जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग में डाक्टरों और नर्सों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, उसी तर्ज पर चालक और परिचालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी ठोस नियम बनाए जाएं। उधर, पुलिस के अनुसार चालक की शिकायत पर केस दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई है और आगे मामले की छानबीन जारी है।