Himachal: सिरमौर में नशा तस्कराें पर बड़ी कार्रवाई, 52 लाख से अधिक की संपत्ति सीज

नाहन (आशु): जिला सिरमौर पुलिस ने एक और नशा तस्कर पर बड़ी चोट करते हुए उसकी लाखों रुपए की संपत्ति को सीज किया है। पुलिस ने इसी वर्ष अप्रैल माह में आरोपी को चरस की खेप और हजारों रुपए की करंसी के साथ गिरफ्तार किया था। अब तक पुलिस विभिन्न मामलों में नशा तस्करों की करोड़ों रुपए की संपत्ति को सीज कर चुकी है।

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि 7 अप्रैल 2025 को जिला पुलिस की एसआईयू टीम ने एक व्यक्ति बेसु राम निवासी गांव व डाकघर नैनीधार, तहसील शिलाई को जामली रेन शैल्टर शिलाई के पास कुल 2 किलो 105 ग्राम चरस और 39,700 रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया था। इस पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस थाना शिलाई में केस दर्ज किया गया। एसपी ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी बेसु राम ने स्वीकार किया कि वह चरस की खेप को दीप राम पुत्र बारू राम निवासी गांव गुमठ, डाकघर कोटी बौंच से लाया था। इस पर 12 अप्रैल 2025 को आरोपी दीप राम को भी मामले में शामिल कर हिरासत में लिया गया था।

एसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता, नशा तस्करों/सौदागरों का उन्मूलन करने और तस्करों की तह तक पहुंचने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम को इस मामले में नियमों के मुताबिक वित्तीय अन्वेषण करने के निर्देश दिए गए। टीम ने वित्तीय अन्वेषण पूर्ण करने के उपरांत संबंधित आरोपियों के अतिरिक्त उनके सहयोगियों की अवैध संपत्ति को सीज/फ्रीज करके अपने आदेशों को आवश्यक स्वीकृत के लिए सक्षम प्राधिकारी व प्रशासक, तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छत्रसाधक (संपत्ति सम्पहरण) अधिनियम 1976 एवं स्वापक औषधि व मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 एवं न्याय निर्णायक प्राधिकारी बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम 1988 नई दिल्ली को भेजा गया। अब सक्षम प्राधिकारी ने संबंधित आरोपियों की अवैध संपत्ति जिसमें जमाखातों व 4 वाहनों सहित कुल 52,72,225.73 रुपए हैं, को सीज/फ्रीज करने के संदर्भ में अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

एसपी ने बताया कि इसके अतिरिक्त जिला पुलिस द्वारा 3 अलग-अलग मामलों में वित्तीय अन्वेषण के तहत आरोपियों की कुल 95,00,485 रुपए, 70,70,702.29 रुपए और 54,08,791.37 रुपए की नकदी/अवैध संपत्ति सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से सीज की जा चुकी है। जिला पुलिस ने अब तक कुल 4 मामलों में 2,72,52,205.24 की नकदी/अवैध संपत्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीज करने में सफलता प्राप्त की है।

एसपी ने कहा कि जिला पुलिस नशे के सौदागरों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाए हुए है। इस अभियान के तहत जिला पुलिस ने गत दिनों में सख्त कार्रवाई करते हुए बड़े-बड़े तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इसमें पुलिस ने व्यावसायिक मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भविष्य में भी जिला पुलिस नशे के कारोबार को ध्वस्त करने के लिए कृतसंकल्प है।