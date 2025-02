Himachal: विधायकों की प्राथमिकताओं पर सचिवालय में होगा मंथन, 3 व 4 फरवरी को CM सुक्खू करेंगे बैठकें

सरकार ने आगामी वार्षिक बजट 2025-26 के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में आगामी बजट में विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए 3 व 4 फरवरी को विधायक प्राथमिकता की बैठकें प्रदेश सचिवालय में होंगी।

शिमला (भूपिन्द्र): सरकार ने आगामी वार्षिक बजट 2025-26 के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में आगामी बजट में विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए 3 व 4 फरवरी को विधायक प्राथमिकता की बैठकें प्रदेश सचिवालय में होंगी। ये बैठकें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होंगी। इस बार बैठक सचिवालय के नए कॉन्फ्रैंस हाॅल यानी आर्म्जडेल भवन फेज-3 में होगी। इन बैठकों में विधायक अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित सड़कों, पेयजल व सिंचाई योजनाओं तथा पुल आदि को लेकर अपनी प्राथमिकताएं रखेंगे, ताकि उन्हें अगले बजट में शामिल किया जा सके।

सोमवार को सुबह साढ़े 10 से 1.30 बजे तक जिला कांगड़ा, किन्नौर व कुल्लू तथा दोपहर 2 से 5 बजे तक सोलन, चम्बा, बिलासपुर और लाहौल-स्पीति जिले के विधायकों के साथ बैठक की जाएगी। अगले दिन यानी मंगलवार को सुबह 10.30 से 1.30 बजे तक शिमला और मंडी जिलों तथा दोपहर बाद 2 से 5 बजे तक ऊना, हमीरपुर और सिरमौर के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में वार्षिक बजट 2025-26 की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठकों में विधायकों से वर्ष 2025-26 के लिए मित्तव्ययता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने एवं बेहतर प्रशासन के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा होगी।

