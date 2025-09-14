Shimla: 15 से 25 सितम्बर तक लगेंगे बिजली के कट, प्रभावित रहेंगे ये इलाके, देखें पूरी लिस्ट

विद्युत उपमंडल हलोग धामी के अंतर्गत आने वाले कई गांवों के उपभोक्ताओं को अगले कुछ दिनों तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा।

धामी (अश्विनी): विद्युत उपमंडल हलोग धामी के अंतर्गत आने वाले कई गांवों के उपभोक्ताओं को अगले कुछ दिनों तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। विभाग द्वारा 11 केवी एचटी लाइन पर ट्रांसफार्मर के विस्तार का कार्य किया जाना है, जिसके चलते 15 से 25 सितम्बर तक अलग-अलग तारीखों पर विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

यह जानकारी विद्युत उपमंडल हलोग धामी के सहायक अभियंता उमंग गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि कार्य के दौरान निर्धारित क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। जारी शैड्यूल के अनुसार 15 सितम्बर काे अर्लोट गांव, 16 सितम्बर काे नावटा गांव, 17 सितम्बर काे करयाली गांव, 18 सितम्बर काे छटेरा गांव, 19 सितम्बर काे नलोई गांव, 22 सितम्बर काे झाखरी गांव तथा 25 सितम्बर काे गवाही गांव के क्षत्रों में बिजली के कट लगाए जाएंगे।

सहायक अभियंता ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पूरा कार्य मौसम की अनुकूलता पर निर्भर करेगा। यदि मौसम खराब रहता है तो निर्धारित तिथि पर कार्य को स्थगित किया जा सकता है और उसे अगली किसी तिथि पर पूरा किया जाएगा। उन्हाेंने इस दाैरान उपभाेक्ताओं से सहयाेग की अपील की है।