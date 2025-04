Shimla: चक्का जाम करने पर पुलिस ने लिया एक्शन, देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सहित अन्य पर केस दर्ज

Edited By Vijay, Updated: 25 Apr, 2025 11:28 AM

चक्का जाम व यातायात अवरुद्ध करने पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं सवर्ण मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर व अन्य पर केस दर्ज कर लिया गया है।

शिमला (संतोष): चक्का जाम व यातायात अवरुद्ध करने पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं सवर्ण मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर व अन्य पर केस दर्ज कर लिया गया है। सवर्ण आयोग के गठन और अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि में बढ़ौतरी के विरोध में सचिवालय के बाहर गुरुवार को सड़क पर घंटों चक्का जाम करने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। छोटा शिमला थाना में बीएनएस की धारा 189(2), 126(2) और 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बता दें कि गुरुवार को देवभूमि क्षत्रिय संगठन के सैंकड़ों सदस्यों टॉलैंड से सचिवालय तक रोष रैली निकालने के बाद छोटा शिमला में मुख्य मार्ग पर बैठकर घंटों तक चक्का जाम कर दिया था। इससे ओल्ड बस स्टैंड से लेकर संजौली मार्ग तक यातायात पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे आम जनता खासतौर पर स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान संजौली की ओर जाने वाली बसों को भी वैकल्पिक मार्ग लक्कड़ बाजार होते हुए भेजना पड़ा, जबकि छोटा शिमला की ओर जाने वाले यात्रियों को पैदल ही अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। इसी चलते अब पुलिस प्रशासन ने यह कार्रवाई अमल में लाई है।

उधर, देवभूमि क्षत्रिय संगठन का कहना है कि सवर्ण आयोग के गठन की मांग पिछले 2 वर्षों से लंबित है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 6 महीने में आयोग के गठन का आश्वासन दिया था, लेकिन अब दो साल बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उनका कहना है कि जब अन्य वर्गों के लिए आयोग गठित हो सकते हैं तो सवर्ण समाज को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है।

