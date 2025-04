Shimla: लोअर बाजार और आईजीएमसी सड़क पर नगर निगम का एक्शन, 7 अवैध तहबाजारियों का सामान जब्त

राजधानी शिमला के लोअर बाजार व आईजीएमसी सड़क पर रविवार को अवैध रूप से सामान सजाने वाले तहबाजारियों पर नगर निगम का डंडा चला।

शिमला (अम्बादत्त): राजधानी शिमला के लोअर बाजार व आईजीएमसी सड़क पर रविवार को अवैध रूप से सामान सजाने वाले तहबाजारियों पर नगर निगम का डंडा चला। नगर निगम की टीम ने अवैध रूप से बैठे 7 तहबाजारियों का सामान जब्त किया। ये सभी बाहरी राज्यों से सामान बेचने के लिए पहुंचते हुए थे। ये तहबाजारी अवैध रूप से सामान बेचते हुए पाए गए। इनके पास किसी भी तरह का लाइसैंस भी नहीं था। नगर निगम की टीम ने रविवार को डीसी ऑफिस से लेकर शेर-ए-पंजाब तक निरीक्षण कर अवैध रूप से बैठे 5 तहबाजारियों पर कार्रवाई की। इसके बाद आईजीएमसी सड़क पर बैठे 2 तहबाजारियों का सामान जब्त किया।

बता दें कि आईजीएमसी सड़क पर तहबाजारी सामान बेचने के लिए हर वक्त बैठे रहते है, ऐसे में मरीजों, तीमारदारों व एम्बुलैंस को गुजरने में काफी परेशानी होती है। इसे देखते हुए नगर निगम ने कार्रवाई अमल में लाई। इसके अलावा लोअर बाजार में नगर निगम की टीम हर रविवार को तहबाजारियों पर कार्रवाई करती रहती है। लोअर बाजार में हालात ऐसे हैं कि तहबाजारियों के साथ-साथ दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों से बाहर अवैध रूप से सामान बेचने के लिए लगाया होता है। इस कारण आवाजाही करते समय लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। शहर के बाजार में सिर्फ वही तहबाजारी सामान बेच सकते हैं, जिनके पास लाइसैंस है। बावजूद इसके कई तहबाजारी बिना लाइसैंस के ही सामान बेचते हैं। ऐसे तहबाजारियों पर नगर निगम समय-समय पर कार्रवाई करता रहता है।

गौर रहे कि शहर में बाहरी क्षेत्रों से व्यापारी रविवार के दिन दुकान लगाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस दौरान राहगीरों को चलने में काफी परेशानी होती है। बाजार में कई दुकानदारों द्वारा ओवर हैंगिंग भी की जाती है। यही नहीं, लोअर बाजार में अवैध रूप से दुकानें लगाने पर कई बार एम्बुलैंस भी फंस चुकी है। इसके चलते नगर निगम अक्सर संडे मार्कीट में अवैध रूप से बैठे तहबाजारियों पर अपना डंडा चलाता है।

