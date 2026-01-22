Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bilaspur: 8 साल पुराना मामला...कानून को दिखा रहा था ठेंगा, पुलिस की स्पैशल टीम ने ऐसे दबाेचा उद्घोषित अपराधी

Bilaspur: 8 साल पुराना मामला...कानून को दिखा रहा था ठेंगा, पुलिस की स्पैशल टीम ने ऐसे दबाेचा उद्घोषित अपराधी

Edited By Vijay, Updated: 22 Jan, 2026 03:59 PM

police special team caught proclaimed offender

बिलासपुर पुलिस की विशेष अन्वेषण शाखा (एसआईयू) ने कानून को ठेंगा दिखाकर लंबे समय से फरार चल रहे एक उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है।

बिलासपुर (बंशीधर): बिलासपुर पुलिस की विशेष अन्वेषण शाखा (एसआईयू) ने कानून को ठेंगा दिखाकर लंबे समय से फरार चल रहे एक उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को कांगड़ा जिले के धर्मशाला से बीती रात गिरफ्तार किया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान 55 वर्षीय मोहम्मद शरीफ भट्ट निवासी पलाहरी, तहसील व थाना बसोली, जिला कठुआ (जम्मू-कश्मीर) के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ 1 मार्च, 2016 को बिलासपुर के थाना सदर में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश कर दिया था, लेकिन आरोपी एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुआ। बार-बार सम्मन भेजने के बावजूद कोर्ट में हाजिर न होने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बिलासपुर की अदालत ने 14 जून, 2024 को उसे उद्घोषित अपराधी करार दिया था। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी का जिम्मा पुलिस की विशेष अन्वेषण शाखा को सौंपा गया था।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी मोहम्मद शरीफ भट्ट इन दिनों कांगड़ा जिले के धर्मशाला में रह रहा है। सूचना पुख्ता होते ही हैड कांस्टेबल पंकज कुमार, एचएचसी रवि कुमार, एचएचसी राकेश कुमार और कांस्टेबल मनीष कुमार की टीम ने धर्मशाला के कचहरी अड्डा रोड के पास दबिश दी। पुलिस टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को बीती रात करीब 11:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी वर्तमान में कोठी सुरजन, चालोग (कठुआ) में रह रहा था लेकिन गिरफ्तारी के वक्त धर्मशाला में मौजूद था।

और ये भी पढ़े

एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी पुलिस को कई बार चकमा देने में कामयाब रहा था, लेकिन इस बार विशेष टीम ने उसे दबोच लिया। आरोपी को आगामी कानूनी कार्रवाई के लिए थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!