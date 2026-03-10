Shimla: हिमाचल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20 हजार से अधिक वाहन खंगाले, 8 आरोपी गिरफ्तार

प्रदेश में एंटी-चिट्टा जन आंदोलन के अंतर्गत चिट्टा मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश पुलिस की कठोर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में दूसरे चरण के तहत पुलिस विभाग ने राज्यभर में 24 घंटे का विशेष इंटर-स्टेट एवं इंटर-डिस्ट्रिक्ट नाका...

शिमला (राक्टा): प्रदेश में एंटी-चिट्टा जन आंदोलन के अंतर्गत चिट्टा मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश पुलिस की कठोर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में दूसरे चरण के तहत पुलिस विभाग ने राज्यभर में 24 घंटे का विशेष इंटर-स्टेट एवं इंटर-डिस्ट्रिक्ट नाका अभियान चलाया। इस दौरान जिला पुलिस, एसटीएफ और बटालियनों के जवानों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रदेशभर में 176 चिन्हित स्थानों पर विशेष नाकाबंदी की। सुरक्षा एवं सतर्कता को प्राथमिकता देते हुए अभियान के दौरान 20,230 वाहनों की गहन जांच की गई। सघन जांच के परिणामस्वरूप एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत 5 अभियोग पंजीकृत करते हुए 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1.221 किलोग्राम चरस और 07 ग्राम चिट्टा बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। इसके अतिरिक्त, यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी 866 चालान और सीओटीपीए अधिनियम के तहत 12 चालान किए गए।

यह राज्य-स्तरीय विशेष अभियान खुफिया सूचनाओं और अंतर-जिला समन्वय के आधार पर अत्यंत व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में नशा तस्करों के नैटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। इसके अतिरिक्त अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को चिट्टे एवं नशे की आदत को बढ़ने से रोकना तथा ऐसे एकांत स्थलों पर विकसित हो रही समूह-आधारित नशा प्रवृत्तियों को समाप्त करना है, जो युवाओं को चिट्टे और नशे की ओर आकर्षित करती हैं। यह संपूर्ण अभियान आधुनिक तकनीकी निगरानी और अंतर-जिला समन्वय के साथ संपन्न हुआ। विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री के सशक्त नेतृत्व और युवाओं की सहभागिता से हिमाचल पुलिस प्रदेश में चिट्टे को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

21 व्यक्तियों के रक्त सैंपल लिए

अभियान की वैज्ञानिक सटीकता सुनिश्चित करने के लिए संदिग्ध पाए गए 21 व्यक्तियों के रक्त एवं मूत्र के नमूने विधि-सम्मत प्रक्रिया के अनुसार संकलित किए गए हैं, ताकि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जा सके। विभाग के अनुसार आगे भी इस तरह के अ​​भियान जारी रहेंगे।

क्या बोले डीजीपी अशाेक तिवारी

डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि चिट्टा-मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश पुलिस द्वारा निरंतर, प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, साथ ही उन्होंने आमजन से आग्रह किया कि चिट्टा एवं नशे से संबंधित कोई भी सूचना तुरंत दूरभाष नंबर 112 या नजदीकी पुलिस थाना में दें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतया गोपनीय रखी जाएगी।